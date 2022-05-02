MLB／今日戰績表 賈吉雙響砲發威洋基橫掃皇家拉出9連勝

韓籍打者崔志萬今年表現出色，開季15場敲2轟、10分打點、打擊三圍.357/.491/.595，不過他過去4場因右肘不適沒有出賽，光芒今天也宣布將他放入10天傷病名單。 光芒今天在對上雙城前，宣

2022-05-02 17:20