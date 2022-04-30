快訊

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／日籍投手2樣情 菊池又被打爆、達比修超越黑田紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥菊池雄星開季一勝難求。 美聯社
藍鳥菊池雄星開季一勝難求。 美聯社

本日日籍投手達比修有、菊池雄星在同一天登板先發，可惜卻是兩樣情，達比修面對海盜隊先發6局，失3分，菊池雄星面對太空人，僅投2.2局就失了4分，黯然退場，本季尚未拿到勝投。

本季菊池雄星以3年3600萬美金風光轉隊到藍鳥，可惜開季並不順利，本季先發4場，被打出15次安打失12分，有9分自責失，防禦率高達5.52，今天更是僅投2.2局就狂失4分，退場時藍鳥以1:4落後。好在隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在第三局打出追平三分砲，才讓菊池雄星敗投解套。可惜本場比賽藍鳥牛棚狀況連連，未能封鎖太空人打線，終場還是以7:11輸給太空人。

反觀另一名日籍投手達比修有，主投6局失3分，送給海盜隊5Ｋ，開季第二戰大爆炸後快速回穩，連三戰演出優質先發，防禦率下降至4.44。隊友也展現火力支援，第三局靠著韓籍強打金河成在3局的2分砲追平比數，並在5、6、7局海盜分別攻進2分、2分與1分，教士順利以7:3拿下4連勝，達比修拿到本季第二勝。

值得一提的是達比修有賽後旅美生涯投球局數來到1319.2局，超越同胞前輩黑田博樹保持的1319局，成為大聯盟投球局數第2多的日籍投手；以他這幾年穩定的狀態，要打破野茂英雄的1976.1菊成為日籍投手第一人，應該只是時間問題。

太空人

相關新聞

MLB／今日戰績表 洋基4轟炸皇家近7戰夯了18轟

MLB今日戰績表 教士 7:3 海盜 水手 6:8 馬林魚 紅襪 3:1 金鶯 太空人 11:7 藍鳥 天使 5:1 白襪 雙城 1:6 光芒 費城人 0:3 大都會 勇士 6:3 遊

MLB／賈吉敲3分砲 洋基4轟打垮皇家笑納7連勝

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在客場迎戰堪薩斯市皇家，全隊轟出4支全壘打，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）7...

MiLB／陳聖平、林暉盛1A同場對決 2A林凱威2局無失分

美職小聯盟今天響尾蛇隊1A對上道奇隊1A的賽事，台灣好手同場對決，響尾蛇隊的陳聖平從道奇林暉盛手中敲出1支安打，但也被三...

MLB／日籍投手2樣情 菊池又被打爆、達比修超越黑田紀錄

本日日籍投手達比修有、菊池雄星在同一天登板先發，可惜卻是兩樣情，達比修面對海盜隊先發6局，失3分，菊池雄星面對太空人，僅投2.2局就失了4分，黯然退場，本季尚未拿到勝投。 本季菊池雄星以3年36

MLB／大聯盟第一人！ 狄亞茲連飆3K完成接力無安打比賽

大都會本日對上費城人的比賽，5投手聯合封鎖費城人的打線，讓對手安打、得分數掛「0」，接力完成無安打比賽，大隊會也以3:0贏得勝利。 本場比賽大都會先發投手梅基爾（Tylor Megill）主投5

MLB／張育成2A首場復健賽敲安 粉絲團透露近況

我國大聯盟好手張育成，日前因確診新冠肺炎，被放進傷兵名單，而今天則是在小聯盟2Ａ進行第一場復健賽，繳出2打數1安打的表現，身體恢復狀況良好。 張育成是在本月16日被球團放到10天傷兵名單，球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。