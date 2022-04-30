MLB／日籍投手2樣情 菊池又被打爆、達比修超越黑田紀錄

本日日籍投手達比修有、菊池雄星在同一天登板先發，可惜卻是兩樣情，達比修面對海盜隊先發6局，失3分，菊池雄星面對太空人，僅投2.2局就失了4分，黯然退場，本季尚未拿到勝投。

本季菊池雄星以3年3600萬美金風光轉隊到藍鳥，可惜開季並不順利，本季先發4場，被打出15次安打失12分，有9分自責失，防禦率高達5.52，今天更是僅投2.2局就狂失4分，退場時藍鳥以1:4落後。好在隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在第三局打出追平三分砲，才讓菊池雄星敗投解套。可惜本場比賽藍鳥牛棚狀況連連，未能封鎖太空人打線，終場還是以7:11輸給太空人。

反觀另一名日籍投手達比修有，主投6局失3分，送給海盜隊5Ｋ，開季第二戰大爆炸後快速回穩，連三戰演出優質先發，防禦率下降至4.44。隊友也展現火力支援，第三局靠著韓籍強打金河成在3局的2分砲追平比數，並在5、6、7局海盜分別攻進2分、2分與1分，教士順利以7:3拿下4連勝，達比修拿到本季第二勝。

值得一提的是達比修有賽後旅美生涯投球局數來到1319.2局，超越同胞前輩黑田博樹保持的1319局，成為大聯盟投球局數第2多的日籍投手；以他這幾年穩定的狀態，要打破野茂英雄的1976.1菊成為日籍投手第一人，應該只是時間問題。