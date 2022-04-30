MLB／大聯盟第一人！ 狄亞茲連飆3K完成接力無安打比賽

大都會本日對上費城人的比賽，5投手聯合封鎖費城人的打線，讓對手安打、得分數掛「0」，接力完成無安打比賽，大隊會也以3:0贏得勝利。

本場比賽大都會先發投手梅基爾（Tylor Megill）主投5局共用88球無失分，外加4名投手4任後援投手史密斯（Drew Smith）、羅德里奎茲（Joely Rodríguez）、盧戈（Seth Lugo）、狄亞茲（Edwin Díaz）接力登板159球並打破紀錄，完封費城人締造無安打比賽，同時也是大都會隊史第二場。

接力完成無安打的捕手麥肯、投手盧戈、羅德里奎茲、梅基爾、狄亞茲與史密斯(由左至右)賽後一起合影紀念這難得紀錄。 路透社

有趣的是賽後投手5人加被問到比賽中是否知情無安打比賽時，僅有狄亞茲一人發現。狄亞茲是本場比賽大都會最後一名投手，他是在第七局發現無安打進行中，第九局上場面對的正好是費城人年薪合計近7千萬美元的中心打線--哈波（Bryce Harper）、卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）與瑞爾穆托（J.T. Realmuto），而他毫不手軟連飆3K，順利幫助大都會隊締造歷史。據《Stats By STATS》數據，他也成為史上首位上場關門無安打比賽，3個出局數都是三振的投手。