MLB／張育成2A首場復健賽敲安 粉絲團透露近況

我國大聯盟好手張育成,日前因確診新冠肺炎,被放進傷兵名單,而今天則是在小聯盟2A進行第一場復健賽,繳出2打數1安打的表現,身體恢復狀況良好。

張育成是在本月16日被球團放到10天傷兵名單,球迷都在猜測是否確診新冠肺炎,之後經球團證實確診並進行隔離,經過確診後5天的休息開始進行調整,今天則依球隊安排被分配到2A打復健賽,先發第二棒指定打擊,首局敲出右外野飛球出局,第二打席於4局下敲出安打上壘,之後就被換上代跑退場,總計2打數1安打,有個好的開始。

#Guardians INF Yu Chang singles up the middle in his second AB rehabbing at Double-A Akron tonight. Chang is 1-2 at the plate through four innings of play.@YutheSouljaBoy @AkronRubberDuck #ForTheLand pic.twitter.com/H2zeWR91ag