MLB／張育成2A首場復健賽敲安 粉絲團透露近況

我國大聯盟好手張育成，日前因確診新冠肺炎，被放進傷兵名單，而今天則是在小聯盟2Ａ進行第一場復健賽，繳出2打數1安打的表現，身體恢復狀況良好。

張育成是在本月16日被球團放到10天傷兵名單，球迷都在猜測是否確診新冠肺炎，之後經球團證實確診並進行隔離，經過確診後5天的休息開始進行調整，今天則依球隊安排被分配到2A打復健賽，先發第二棒指定打擊，首局敲出右外野飛球出局，第二打席於4局下敲出安打上壘，之後就被換上代跑退場，總計2打數1安打，有個好的開始。

#Guardians INF Yu Chang singles up the middle in his second AB rehabbing at Double-A Akron tonight. Chang is 1-2 at the plate through four innings of play.@YutheSouljaBoy @AkronRubberDuck #ForTheLand pic.twitter.com/H2zeWR91ag — Guardians Prospective (@CleGuardPro) April 30, 2022

稍早前張育成也在粉絲團透露恢復近況，一開始在起立蹲下，以及搬重物時都會頭暈，球隊也因此特別安排每天行程，讓張育成進行調整，以最快速度重新回到大聯盟，至於首場復健賽為何在2A並非3A，也令球迷議論紛紛，本人對此也進行解釋，純粹是因為居住地較近的原因，因此就近安排在2Ａ打復健賽。