MLB／大谷翔平休一場後充飽電 本季第4轟、第4盗同場報到

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天首度休兵,今天重返先發打線活力充沛,首局就炸裂陽春砲,本季第4轟出爐,單場5打數敲出2安打、跑回3分,本季第4盗也同場跑出,天使終場以5:1擊敗白襪隊。

天使今天在客場展開與白襪的4連戰,大谷輪休1天後,本季首度擔任第4棒出賽,面對白襪先發投手吉歐利托(Lucas Giolito)。

天使開路先鋒瓦德(Taylor Ward)持續火燙,首局首打席就開轟,近5場已有4轟;吉歐利托面對馬許(Brandon Marsh)、楚奧特(Mike Trout)連賞2次三振後,輪到大谷的打席,他在1好3壞的情況下,將1顆93哩的偏高四縫線轟到中左外野牆外。

大谷第2打席打向中外野的飛球遭到接殺,第3打席則靠野手選擇上壘,隨後靠瑞登(Anthony Rendon)的安打跑回分數。

大谷的戲分在第8局打出中外野平飛安打後再度登場,他在一壘上蠢蠢欲動,投手4度牽制,大谷也笑嘻嘻,最終還是讓他盗上二壘,捕手葛蘭多(Yasmani Grandal)的傳球失誤多賠上一個壘包,天使轉播單位Bally Sports West推特分享影片,留言:「當心!眨眼就可能錯過大谷!」瓦許(Jared Walsh)隨後補上二壘打,大谷輕鬆跑回分數。

Careful! If you blink you might miss Ohtani 🐆 💨 pic.twitter.com/bK2kliVzBp