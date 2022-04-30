MLB／大谷翔平休一場後充飽電 本季第4轟、第4盗同場報到

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天首度休兵，今天重返先發打線活力充沛，首局就炸裂陽春砲，本季第4轟出爐，單場5打數敲出2安打、跑回3分，本季第4盗也同場跑出，天使終場以5：1擊敗白襪隊。

天使今天在客場展開與白襪的4連戰，大谷輪休1天後，本季首度擔任第4棒出賽，面對白襪先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）。

天使開路先鋒瓦德（Taylor Ward）持續火燙，首局首打席就開轟，近5場已有4轟；吉歐利托面對馬許（Brandon Marsh）、楚奧特（Ｍike Trout）連賞2次三振後，輪到大谷的打席，他在1好3壞的情況下，將1顆93哩的偏高四縫線轟到中左外野牆外。

大谷第2打席打向中外野的飛球遭到接殺，第3打席則靠野手選擇上壘，隨後靠瑞登（Anthony Rendon）的安打跑回分數。

大谷的戲分在第8局打出中外野平飛安打後再度登場，他在一壘上蠢蠢欲動，投手4度牽制，大谷也笑嘻嘻，最終還是讓他盗上二壘，捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）的傳球失誤多賠上一個壘包，天使轉播單位Bally Sports West推特分享影片，留言：「當心！眨眼就可能錯過大谷！」瓦許（Jared Walsh）隨後補上二壘打，大谷輕鬆跑回分數。

Careful! If you blink you might miss Ohtani 🐆 💨 pic.twitter.com/bK2kliVzBp — Bally Sports West (@BallySportWest) April 30, 2022

大谷的第5打席吞下三振，此役以5支2作收，賽後打擊率2成47，今天的陽春砲是他相隔10場再開轟，這是他的本季第4轟、生涯第97轟，步步朝大聯盟生涯百轟逼近中。