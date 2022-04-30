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MLB／史上最長球監 包爾遭禁賽2年、324場表態將上訴

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇投手包爾遭大聯盟禁賽2場，創下家暴案的最長球監紀錄，他已表態將會上訴。 美聯社
道奇投手包爾遭大聯盟禁賽2場，創下家暴案的最長球監紀錄，他已表態將會上訴。 美聯社

因性暴力調查持續放「有薪假」的道奇投手包爾（Trevor Bauer），如今處分出爐，大聯盟判決禁賽兩年，締造家暴案最長球監紀錄，且不回溯他從2021年7月起已停賽的99場，包爾已表態將會上訴。

包爾在2021年與道奇簽下3年1.02億美元合約，卻在該年7月就被指控家暴、性暴力，大聯盟對他祭出「行政假」，需靜待大聯盟調查結果，這段時間持續支薪，終於在歷時近10個月的調查後，大聯盟今天公布判決。

大聯盟對他禁賽兩年，從去年7月2日已開始的停賽場次不計算在內，他必須重蹲324場球監，禁賽期間當然不支薪，而他今、明年的年薪皆為3200萬美元。

道奇也隨之發表聲明，「今天我們已被告知大聯盟對於包爾案的調查結果，主席已作出處分，道奇球團非常認真看待此事，對於家暴、性暴力絕對不會有寬恕或藉口。」球團表示，全力配合大聯盟的調查與決策，也明白包爾有權上訴，因此在完成全部程序前不會有近一步發言。

過去因家暴案禁賽而上訴的球員，無一提出上訴，但包爾已透過推特表示將會上訴，「嚴正聲明，我否認有任何違反聯盟家暴規定的行為，我將會提出上訴，且預期將會獲得平反。」

包爾的禁賽場次若未獲得下修，這代表即便走完與道奇的合約，他仍無法服完全部球監，2024年仍要繼續禁賽。

包爾 大聯盟 道奇

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