MLB／相隔10場再炸裂 大谷翔平本季第4轟出爐

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天首度休兵，今天重返先發打線就炸裂，面對白襪隊在首局就敲出中外野陽春砲，本季第4轟出爐。

天使今天在客場展開與白襪的4連戰，大谷輪休1天後，本季首度擔任第4棒出賽，面對白襪先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）。

天使開路先鋒瓦德（Taylor Ward）持續火燙，首局首打席就開轟，近5場已有4轟；吉歐利托面對馬許（Brandon Marsh）、楚奧特（Ｍike Trout）連賞2次三振後，輪到大谷的打席，他在1好3壞的情況下，將1顆93哩的偏高四縫線轟到中左外野牆外。

大谷相隔10場再開轟，這是他的本季第4轟、生涯第97轟，步步朝大聯盟生涯百轟逼近中。