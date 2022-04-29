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MLB／紅人本季4度遭橫掃又苦吞16敗 瓦托：真的很丟臉

聯合新聞網 / 綜合報導
紅人吞下本季第16敗，瓦托對於球隊的慘狀無能為力。 美聯社
紅人吞下本季第16敗，瓦托對於球隊的慘狀無能為力。 美聯社

紅人今天被教士橫掃後，吞下本季第16敗，陣中強打瓦托（Joey Votto）對於球隊的慘狀也相當無能為力，強調「這真的是糟透了而且很丟臉。」

紅人本季3勝16敗的戰績實在慘不忍睹，目前勝率僅1成58，甚至有台灣球迷還戲稱和中職富邦悍將為難兄難弟，再加上今天敗給教士，紅人本季已經有四度在系列賽慘遭對手橫掃，瓦托打擊狀況也十分低迷，.129/.299/.145的打擊三圍讓他忍不住表示「今年是他職業生涯中最慘的一季。」

「每天都在經歷輸球這種感覺真是糟透了，我們是專業的選手，我們是競爭者，我們的工作是贏球，每天出去被對手痛宰完全不符合我們的職責。對我來說，這是一次可怕而且丟臉的經歷，我們必須得設法走出這波低潮，只要我們還身處其中，這絕對是丟人現眼的。」

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