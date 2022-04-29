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MLB／康崔拉斯兄弟一同站上大聯盟 哥哥激動落下男人淚

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊明星捕手康崔拉斯和弟弟終於等到人生首次在大聯盟同台。 路透社
小熊明星捕手康崔拉斯和弟弟終於等到人生首次在大聯盟同台。 路透社

小熊明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）今天獲得意外收穫讓他落下男人淚，因為他的弟弟威廉斯（Williams Contreras）在賽前臨時被通知升上大聯盟，兩兄弟終於等到人生首次在大聯盟同台。

康崔拉斯兄弟賽前在本壘板前合影並相互擁抱許久，隨後將寫著自己名字的先發名單交給對方，在這個充滿紀念價值的時刻，康崔拉斯忍不住落淚，賽後他表示，「自從威廉斯跟我說他將升上大聯盟後，我就開始變得很激動，我跟他說最能讓我們父母感到驕傲的事，就是互相交換先發名單的片刻。」

來自委內瑞拉的康崔拉斯，接著談到兄弟倆一路走來的路相當艱辛，「我總是記得我們在家鄉一起長大的那些時刻，當時幻想著能被球隊簽下，若能進入大聯盟就是美夢成真，我會哭是因為我為我們感到自豪，作為國際選手能夠被簽進大聯盟真的是很困難，這裡競爭真的太激烈了。」

弟弟威廉斯也以「生命中最特殊的時刻」形容兩人今天首度在大聯盟同台，「我幻想這樣的場景很多年了，今天終於美夢成真，接下來我最期待的就是我們兄弟能正面對決。」

委內瑞拉 父母

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