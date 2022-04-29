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MLB／以為還要繼續打3A 亞古納臨時被通知歸隊首戰就建功

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士明星外野手亞古納傷癒復出，除首安出爐還外加2次盜壘成功。 美聯社
勇士明星外野手亞古納傷癒復出，除首安出爐還外加2次盜壘成功。 美聯社

勇士今在主場迎戰小熊，明星外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）傷癒復出，除首安出爐還外加2次盜壘成功，強勢表現幫助衛冕軍以5：1拿下勝利。

亞古納去年7月因接球造成前十字韌帶（ACL）斷裂，只出賽82場即整季報銷，相隔10個月後回到球場，先發擔任第一棒右外野手，第三次打擊靠野手選擇上壘，隨後勇士發動雙盜壘，他和隊友同時盜壘成功。7局下亞古納敲出右外野平飛安打，隨後第二次盜壘成功；總計今天5打數1安2K、打擊率2成。

亞古納賽後受訪時表示，當接到總管安索普洛斯（Alex Anthopoulos）通知他準備上場的電話時，自己還在打線上遊戲《決勝時刻》，而且還以為總經理是要他在3A出賽，後來才意識原來終於要重返大聯盟賽場了，「當下興奮程度好像當年第一次剛從小聯盟被叫上來一樣。」

雖然亞古納脫離傷兵名單，但勇士為了保護他，所以將會限制他的上場時間，再加上國聯今年開始有指定打擊制，亞古納預計還要一段時間才會正式扛下右外野手的工作。

而今天小熊日本強打鈴木誠也，則是沒有什麼表現，4打數無安打還吞下2K，開季表現亮眼的他，近7場比賽30打數只揮出7安打貢獻3分打點，打擊率.233，不過靠著他開季出色表現，目前整體打擊率仍高達.311。

鈴木 飛安 日本

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