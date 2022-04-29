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MLB／近4戰有3戰得分上雙 洋基收下6連勝成美聯龍頭

聯合新聞網 / 綜合報導
「法官」賈吉今轟出3分砲，助洋基順利收下近期6連勝。 美聯社
「法官」賈吉今轟出3分砲，助洋基順利收下近期6連勝。 美聯社

洋基今在主場繼續和金鶯交手，在對方單場5次失誤下，洋基整場灌進10分，順利收下近期6連勝並暫居美聯龍頭。

和金鶯三連戰的最後一場，洋基前4局投打表現都不佳，先發投手泰隆（Jameson Taillon）主投4.2局挨7安、掉2分，打擊方面也沒有提供任何火力支援，讓泰隆退場時還是敗投候選人，不過5局下洋基開啟大局，靠著4支串聯安打和金鶯單局2失誤，一舉攻下4分瞬間超前比數，第8局「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出3分砲再添保險分，終場洋基以5分差橫掃金鶯。

儘管金鶯此役共敲出14支安打甚至比洋基還多出4支，但發生5次失誤平了隊史紀錄，其中三壘手古特瑞茲（Kelvin Gutiérrez）就貢獻2次，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）賽後也點出問題，「今天防守表現確實很不好，變成得靠打擊來彌補守備，這樣的狀況確實很艱辛，我們必須做得更好。」

洋基在開季前15場未有一場比賽得分超過6分，但近4場就有3場得分達到雙位數，最近6戰打擊三圍更是來到.300/.360/.570，總計14轟44打點，和對手比分為46：22，陣中強打賈吉今日也轟下本季第5轟，除了進攻開張，條紋軍也已經連續12場沒有失誤，這是自2012年9月26日至13年4月5日後的隊史新高。

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