MLB／惋惜2發長打沒過牆 金河成：會多吃和練壯一點

27日對紅人才擊出全壘打的韓籍球員金河成，今天又演出3安猛打賞，包括6局清壘長打，幫助教士以7：5拿下勝利。

教士重砲游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）季前因手腕傷勢進入傷兵名單，被總教練指名頂替的金河成開季後都一直沒能補上火力支援，導致教士游擊手的打擊率在賽前僅1成62，位在全聯盟數倒數第5。

不過最近金河成手感似乎逐漸升溫，對紅人三連戰首戰擔任先發第九棒，第一次打擊就敲出本季第2轟，這也是他轉戰美職的第十發全壘打，今天第3戰他改守三壘，在6局2：2平手之下，敲出中外野方向的長打，將壘上的隊友全部送回本壘。第8局一上來又敲出左外野深遠安打，4打數3安打、3打點，打擊率提升至2成50。

雖然已經是本場教士贏球的最大功臣，金河成對於該發長打沒有越過高牆而感到婉惜，「我真的好想要球飛出去，我會多吃一點、多做一點重訓。」

金河成跟教士隊簽下4年合約，去年出賽117場，繳出打擊率2成02、8轟的成績，今年展開第2年的挑戰，季前他曾經表示對自己的守備有信心，如果能有穩定的出賽機會一定可以更好，靠著這幾場打擊升溫，未來金河成或許能爭取更多先發上場的機會。