MLB／大都會、紅雀衝突判決出爐 亞瑞納多遭禁賽2場要上訴

大都會與紅雀昨日爆發衝突，一顆朝著亞瑞納多（Nolan Arenado）頭部飛去的近身球引發雙方板凳清空，今日聯盟公布懲處結果，亞瑞納多和投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）將分別遭禁賽2場和1場處置。

昨天8局下亞瑞納多作為首名打者，第一球就遭對方投手羅培茲（Yoan Lopez）近身球招呼，亞瑞納多似乎感到相當不悅，直接向投手丘喊「要砸我就投低一點」，激動的言語與動作瞬間引來兩隊板凳清空，大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）還被紅雀一壘指導教練克雷普（Stubby Clapp）和卡布雷拉撲倒，最終主審決議將亞瑞納多、克雷普驅逐出場。

紅雀與大都會因觸身球引爆板凳清空衝突，今日判決結果出爐。 美聯社

稍早聯盟公布懲處結果，由於亞瑞納多是挑起整件衝突的開端，因此遭禁賽2場處分，不過他不滿盤決目前選擇上訴，因此今日對上響尾蛇的比賽他會先出賽，至於將對方選手撲倒在地的卡布雷拉，也得接受禁賽1場的處罰，兩位選手除了被禁賽，還會面臨罰款處分，另外在傷病名單但於衝突發生時還衝進球場內的弗萊赫提（Jack Flaherty）也確定被罰錢。

至於昨天同樣也有激烈動作的教練克雷普並沒有被聯盟處罰，反觀大都會的球員沒有一位遭禁賽處分，只有對投出近身球的羅培茲和右投沃克（Taijuan Walker）祭出罰款。