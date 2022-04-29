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MLB／紅雀39歲大學長盜壘成功 全場歡聲雷動
紅雀隊今天在主場敲出15支安打，以8：3擊敗響尾蛇隊，不過全場觀眾最激動的一刻，是39歲、體重破百公斤的捕手莫里納（Yadier Molina）成功盜上二壘，莫里納以笑容回應歡呼聲。
莫里納宣告今年球季結束就要退休，場上表現看一次少一次，19年的大聯盟生涯拿過9屆捕手金手套、累積370次盜壘阻殺，莫里納抓盜壘很有一套，要盜別人的壘也很有一套。
事情發生在6局下，莫里納敲出安打後，形成無人出局一、三壘有人，響尾蛇隊右投馬丁（Corbin Martin）沒有太留意一壘的莫里納，讓他有足夠的離壘距離，挑戰響尾蛇隊捕手凱利（Carson Kelly）的傳球，成功滑上二壘。
莫里納起身後拍了拍褲子，臉上帶著滿意笑容，全場觀眾起立為他鼓掌致意，這是莫里納本季第1次、生涯第70次盜壘成功，而且從2018年9月6日開始，他已經連續10次盜壘成功，期間都沒被抓到過。
Yadier Molina just stole second base and Cardinals fans LOVED it pic.twitter.com/lQLDbIC3Vy— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 29, 2022
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