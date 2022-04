MLB／紅雀39歲大學長盜壘成功 全場歡聲雷動

紅雀隊今天在主場敲出15支安打,以8:3擊敗響尾蛇隊,不過全場觀眾最激動的一刻,是39歲、體重破百公斤的捕手莫里納(Yadier Molina)成功盜上二壘,莫里納以笑容回應歡呼聲。

莫里納宣告今年球季結束就要退休,場上表現看一次少一次,19年的大聯盟生涯拿過9屆捕手金手套、累積370次盜壘阻殺,莫里納抓盜壘很有一套,要盜別人的壘也很有一套。

體重破百公斤的捕手莫里納成功盜上二壘讓全隊樂翻,自己也笑得很開心。 美聯社

事情發生在6局下,莫里納敲出安打後,形成無人出局一、三壘有人,響尾蛇隊右投馬丁(Corbin Martin)沒有太留意一壘的莫里納,讓他有足夠的離壘距離,挑戰響尾蛇隊捕手凱利(Carson Kelly)的傳球,成功滑上二壘。

莫里納起身後拍了拍褲子,臉上帶著滿意笑容,全場觀眾起立為他鼓掌致意,這是莫里納本季第1次、生涯第70次盜壘成功,而且從2018年9月6日開始,他已經連續10次盜壘成功,期間都沒被抓到過。

