MLB／大谷翔平終於休息了 麥登透露說服成功原因

大谷翔平終於休息了，開季連續19場出賽後，今天首度放下投打「雙刀」休兵，不過天使隊照樣以4：1擊敗守護者隊，拿下5連勝，續居美聯西區龍頭。

大谷翔平開季後一直沒缺席，打了19場外，還先發了4場，投打兩端都在燃燒，也讓外界擔心他的體能問題，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天賽前表示：「我們針對他要在登板前一天或是登板後一天休息討論了很多次。」

投手大谷昨天先發投了5局，被敲5支安打失2分拿下勝投，退場後打者翔平繼續擔任指定打擊打完全場，5打數敲出3支安打，另有1分打點，今天對守護者隊之戰沒有上場。

麥登表示，大谷昨天敲出3安後，感覺有比較好一些，心情上也比較放鬆，要說服他休息更容易一點，「我知道他想比賽，他也知道自己今天可以比賽，想要證明這一點。」

大谷翔平昨天賽後受訪時曾表示，「我不累，但因為20連戰，應該大家都會休息一下，我會看整體狀況而定，不想錯過太多比賽。」天使隊從4月23日開始要連打20場比賽，接下來到5月13日才有全隊的休兵日。