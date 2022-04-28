MLB／鈴木誠也繳雙安居小熊隊打點王 謙稱「每天都在學習」

小熊今天在延長賽以6：3擊敗勇士，陣中日籍強打鈴木誠也找回打擊手感，繳出雙安表現，他開季至今14打點、13保送都是全隊之冠，賽後受訪時他仍謙虛地表示，其實自己每天都還在學習。

鈴木誠也前役打擊熄火，今天擔任先發二棒右外野手，5打數敲2安打，其中包含一支帶有1分打點的二壘安打。近5戰鈴木誠也敲出7支安打，打擊率.333，目前累積14分打點、獲得13次保送都是全隊最多，OPS1.090則高居國聯第三。

鈴木誠也賽後表示，自己每天都在學習：「我會遇到各式各樣的投手，也會遇到很多問題，這也是很好的學習方式。」除了打擊外，他提到守備時也有許多值得注意的地方，例如每次客場賽前，他都會學著適應不同球場的全壘打牆形式，因為有的是鋼絲、有的是實牆，實際接到球撞到全壘打牆，那又是不同的感覺。

此役雙方9局打完戰成3：3平手，第10局小熊隊攻勢再起，康崔拉斯（Willson Contreras）打出超前安、威斯登（Patrick Wisdom）的2分砲奠定勝基，終場小熊就以6：3擊敗衛冕軍勇士。