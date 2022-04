MLB／歷經十年等待 日裔好手生涯首安出爐隊友暖心擁抱

歷經10年的等待,藍鳥隊日裔美籍27歲內野手加藤豪將(Gosuke Katoh)終於在本季登上大聯盟,今天他的生涯首安也出爐,上壘後他興奮地高舉雙手,慶祝這得來不易的一刻。

藍鳥今天在主場迎戰紅襪,加藤豪將擔任先發八棒二壘手,連2場先發出賽,4局下,他從前國聯冠軍戰MVP瓦卡(Michael Wacha)手中打出中外野方向二壘安打,大聯盟生涯首安出爐,滑上二壘後,加藤豪將振奮地拍了拍手,接著笑開懷並高舉雙手慶祝,在休息區的藍鳥隊友們也相當開心,替他向對手要回首安紀念球。

最終該局藍鳥雖未攻下分數,不過攻守交換時,藍鳥隊友們紛紛上前對加藤豪將獻上擁抱、拍拍肩膀互相鼓勵,場面十分溫馨。

7局下藍鳥教練團換上代打,加藤豪將因而退場,今天他2打數1安打,賽後打擊率正好.200,終場藍鳥以1:7敗給紅襪。

加藤豪將的雙親都來自日本,他於美國加州出生,從小在美國長大。2013年選秀會上,他被洋基以第二輪第66順位選中,之後輾轉效力馬林魚、教士體系,這個休賽季,他與藍鳥簽下附有春訓邀請的小聯盟約,春訓時繳出打擊率.333、OPS 0.912、1轟的成績,成功登上棒球最高殿堂。

