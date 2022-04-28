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MLB／歷經十年等待 日裔好手生涯首安出爐隊友暖心擁抱

聯合新聞網 / 綜合報導
加藤豪將（Gosuke Katoh）打出生涯首安。 美聯社
加藤豪將（Gosuke Katoh）打出生涯首安。 美聯社

歷經10年的等待，藍鳥隊日裔美籍27歲內野手加藤豪將（Gosuke Katoh）終於在本季登上大聯盟，今天他的生涯首安也出爐，上壘後他興奮地高舉雙手，慶祝這得來不易的一刻。

藍鳥今天在主場迎戰紅襪，加藤豪將擔任先發八棒二壘手，連2場先發出賽，4局下，他從前國聯冠軍戰MVP瓦卡（Michael Wacha）手中打出中外野方向二壘安打，大聯盟生涯首安出爐，滑上二壘後，加藤豪將振奮地拍了拍手，接著笑開懷並高舉雙手慶祝，在休息區的藍鳥隊友們也相當開心，替他向對手要回首安紀念球。

最終該局藍鳥雖未攻下分數，不過攻守交換時，藍鳥隊友們紛紛上前對加藤豪將獻上擁抱、拍拍肩膀互相鼓勵，場面十分溫馨。

7局下藍鳥教練團換上代打，加藤豪將因而退場，今天他2打數1安打，賽後打擊率正好.200，終場藍鳥以1：7敗給紅襪。

加藤豪將的雙親都來自日本，他於美國加州出生，從小在美國長大。2013年選秀會上，他被洋基以第二輪第66順位選中，之後輾轉效力馬林魚、教士體系，這個休賽季，他與藍鳥簽下附有春訓邀請的小聯盟約，春訓時繳出打擊率.333、OPS 0.912、1轟的成績，成功登上棒球最高殿堂。

日本 藍鳥 大聯盟

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