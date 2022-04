MLB／教士輪值新希望 大物新秀5局飆10K收第2勝

去年被大聯盟評選為最佳投手新秀的教士隊戈爾(MacKenzie Gore)本季初登大聯盟,今天他生涯第三度先發碰上全聯盟戰績墊底的紅人,繳出5局失1分表現,還送出生涯新高的10K,成功收下本季第二勝。

教士隊新秀左投戈爾在先發輪值史奈爾(Blake Snell)和克里文格(Mike Clevinger)缺席的情況下適時頂了上來,在21日和今天面對紅雀的比賽都拿下勝利,本季至今出賽3場主投15.1局失3分,送出20次三振、6次保送,防禦率僅1.76。

戈爾此役用了60顆直球,造成32%的揮空率(34次揮棒11次揮空),滑球則用了27顆,造成14次揮棒、5次揮空,揮空率達36%,是他今天最有效率的球種,另外他還投了13顆曲球與2顆變速球。

教士隊主帥梅爾文(Bob Melvin)賽後對戈爾今天的滑球讚不絕口:「他的速球保持著一定的水準,曲球的品質有時比滑球好,不過他今天滑球真的投得很棒......他和捕手很有默契地確認了哪些球種是有效的。」

戈爾也對自己滑球的品質感到滿意:「我們又朝著正確的方向邁進了一步,這就是我們想要的,今晚投出了一些不錯的球,整體而言我覺得球威還不錯。」

教士隊終場8:5擊敗紅人,紅人隊戰績3勝15敗居全聯盟墊底,勝率僅.167,近10戰只拿下1勝。

