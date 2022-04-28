MLB／教士輪值新希望 大物新秀5局飆10K收第2勝

去年被大聯盟評選為最佳投手新秀的教士隊戈爾（MacKenzie Gore）本季初登大聯盟，今天他生涯第三度先發碰上全聯盟戰績墊底的紅人，繳出5局失1分表現，還送出生涯新高的10K，成功收下本季第二勝。

教士隊新秀左投戈爾在先發輪值史奈爾（Blake Snell）和克里文格（Mike Clevinger）缺席的情況下適時頂了上來，在21日和今天面對紅雀的比賽都拿下勝利，本季至今出賽3場主投15.1局失3分，送出20次三振、6次保送，防禦率僅1.76。

戈爾此役用了60顆直球，造成32％的揮空率（34次揮棒11次揮空），滑球則用了27顆，造成14次揮棒、5次揮空，揮空率達36％，是他今天最有效率的球種，另外他還投了13顆曲球與2顆變速球。

教士隊主帥梅爾文（Bob Melvin）賽後對戈爾今天的滑球讚不絕口：「他的速球保持著一定的水準，曲球的品質有時比滑球好，不過他今天滑球真的投得很棒......他和捕手很有默契地確認了哪些球種是有效的。」

戈爾也對自己滑球的品質感到滿意：「我們又朝著正確的方向邁進了一步，這就是我們想要的，今晚投出了一些不錯的球，整體而言我覺得球威還不錯。」

教士隊終場8：5擊敗紅人，紅人隊戰績3勝15敗居全聯盟墊底，勝率僅.167，近10戰只拿下1勝。