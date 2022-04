MLB／史上第7快350轟！ 「怪力男」史丹頓：很酷的一天

洋基隊「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)今天打出生涯第350發全壘打,為大聯盟史上第七快達成這項紀錄的球員。史丹頓今天單場貢獻3打點,最終幫助洋基以5:2擊敗金鶯。

史丹頓首局就從金鶯隊先發投手威爾斯(Tyler Wells)手中擊出右外野方向的2分砲,替洋基先馳得點,6局下再打出高飛犧牲打,幫助球隊將比分超前來到3:2。

怪力男的這發全壘打不僅是他本季第3轟,更是別具意義的大聯盟生涯第350轟。具大聯盟官網報導,史丹頓花了1341場比賽進入350轟俱樂部,為史上第七快。

史上最快達成350轟的前6名球員分別為前紅雀隊重砲馬奎爾(Mark McGwire)的1280場、前遊騎兵隊強打岡薩雷茲(Juan Gonzalez)1298場、「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)1301場、「Killer」基爾布魯1319場、普荷斯(Albert Pujols)1320場和「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)1329場。其中貝比魯斯、A-Rod和史丹頓都是在效力洋基時達成此壯舉。

「當我踏上大聯盟旅程時,我甚至不知道自己能走多遠,所以,今天對我來說太酷了。」史丹頓賽後說。在他火力護送下得分的隊友賈吉(Aaron Judge)也稱讚:「Wow,我們恭喜他打出第350轟,他是名稱職的球員,每天都能展現出自己『準備好了』的那一面。」

而這顆別具意義的全壘打球雖然已被球迷撿走,但史丹頓已準備好親筆簽名球棒,要向球迷交換全壘打球。

No one man should have all that power.



Congrats on #350, @Giancarlo818! 👏 pic.twitter.com/NU9yWIBL7X