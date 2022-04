MLB／大都會、紅雀板凳清空 阿隆索不滿被從後面撲倒

大都會隊與紅雀隊系列戰雙方都挨了不少觸身球,情緒早已在爆發邊緣,到今天一顆近身球朝著亞瑞納多(Nolan Arenado)頭部而去,點燃引線,雙方板凳清空出現衝突。

紅雀隊今天以10:5擊敗大都會隊的比賽中,8局上大都會隊三壘手戴維斯(J.D. Davis)先被觸身球砸中腳踝,受傷退場,這是大都會隊本季挨的第19顆觸身球,也是與紅雀隊三連戰第6位挨砸的打者。

8局下亞瑞納多作為首名打者,站上打擊區前就感覺到氣氛不太妙,果然大都會隊投手羅培茲(Yoan Lopez)投出的第一球就是偏高的近身球,亞瑞納多向投手丘叫囂著「要砸我就投低一點」,激動的言語與動作引發了兩隊衝突。

