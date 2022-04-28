MLB／大都會、紅雀板凳清空 阿隆索不滿被從後面撲倒

大都會隊與紅雀隊系列戰雙方都挨了不少觸身球，情緒早已在爆發邊緣，到今天一顆近身球朝著亞瑞納多（Nolan Arenado）頭部而去，點燃引線，雙方板凳清空出現衝突。

紅雀隊今天以10：5擊敗大都會隊的比賽中，8局上大都會隊三壘手戴維斯（J.D. Davis）先被觸身球砸中腳踝，受傷退場，這是大都會隊本季挨的第19顆觸身球，也是與紅雀隊三連戰第6位挨砸的打者。

8局下亞瑞納多作為首名打者，站上打擊區前就感覺到氣氛不太妙，果然大都會隊投手羅培茲（Yoan Lopez）投出的第一球就是偏高的近身球，亞瑞納多向投手丘叫囂著「要砸我就投低一點」，激動的言語與動作引發了兩隊衝突。

兩隊板凳清空，就連牛棚投手也都從外野衝進場內，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）還被紅雀隊一壘指導教練克雷普（Stubby Clapp）、投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）撲倒，最終結果亞瑞納多、克雷普都被判驅逐出場，反而羅培茲留在場上還投完最後2局。

「我早知道。」亞瑞納多說：「當戴維斯被砸中腳踝，我就有感覺有什麼要發生，我知道這系列賽發生什麼事，這是比賽的一部分，我不知道球有多近，但我感覺非常近。」

大都會阿隆索在混戰中被撲倒。 美聯社

阿隆索本季挨了兩次頭部觸身球，一次就是昨天紅雀隊投出的，他對於混戰中被撲倒也頗為不爽，「卡布雷拉從背後把我我拉倒，然後教練就跳上來壓住我，從後面來陰的，想擋住我就要像個男人，我是個高壯的傢伙，我懂教練想要保護他們的人，但他們不懂我的脾氣，如果我想要把誰送進醫院早就辦到了，但我只是上場保護自己人。」

紅雀隊總教練馬莫（Oliver Marmol）對於只有自己人被趕出場也很不爽，他認為阿隆索是對峙中最激動的人，而投出近身球的羅培茲也沒事，「投一顆那麼高的近身球，可能威脅到別人的生涯，我很反對這點，也不認為大聯盟有誰能夠接受。」