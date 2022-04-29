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MLB／今日戰績表 雙城柯瑞亞3安猛打助隊打老虎拉出7連勝

聯合新聞網 / 整理
雙城柯瑞亞3安猛打，助隊打老虎拉出7連勝。 法新社
雙城柯瑞亞3安猛打，助隊打老虎拉出7連勝。 法新社

MLB今日戰績表

釀酒人 3:2 海盜

教士 7:5 紅人

金鶯 5:10 洋基

洛磯 1:7 費城人

馬林魚 3:2 國民

老虎 1:7 雙城

水手 1:2 光芒

太空人 3:2 遊騎兵

皇家 5:2 白襪

紅襪 0:1(10局) 藍鳥

守護者 1:4 天使

小熊 1:5 勇士

響尾蛇 3:8 紅雀

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 教士 vs. 海盜

06:40 水手 vs. 馬林魚

07:05 紅襪 vs. 金鶯

07:07 太空人 vs. 藍鳥

07:10 天使 vs. 白襪(愛爾達體育2台)

07:10 雙城 vs. 光芒

07:10 費城人 vs. 大都會

08:05 勇士 vs. 遊騎兵

08:10 小熊 vs. 釀酒人

08:10 洋基 vs. 皇家

08:15 響尾蛇 vs. 紅雀

08:40 紅人 vs. 洛磯

09:40 守護者 vs. 運動家(華視)

10:10 老虎 vs. 道奇

10:15 國民 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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