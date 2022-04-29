MLB／今日戰績表 雙城柯瑞亞3安猛打助隊打老虎拉出7連勝

洋基今在主場繼續和金鶯交手，在對方單場5次失誤下，洋基整場灌進10分，順利收下近期6連勝並暫居美聯龍頭。 和金鶯三連戰的最後一場，洋基前4局投打表現都不佳，先發投手泰隆（Jameson Tail

2022-04-29 14:18