MLB／今日戰績表 雙城柯瑞亞3安猛打助隊打老虎拉出7連勝
MLB今日戰績表
釀酒人 3:2 海盜
教士 7:5 紅人
金鶯 5:10 洋基
洛磯 1:7 費城人
馬林魚 3:2 國民
老虎 1:7 雙城
水手 1:2 光芒
太空人 3:2 遊騎兵
皇家 5:2 白襪
紅襪 0:1(10局) 藍鳥
守護者 1:4 天使
小熊 1:5 勇士
響尾蛇 3:8 紅雀
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:35 教士 vs. 海盜
06:40 水手 vs. 馬林魚
07:05 紅襪 vs. 金鶯
07:07 太空人 vs. 藍鳥
07:10 天使 vs. 白襪(愛爾達體育2台)
07:10 雙城 vs. 光芒
07:10 費城人 vs. 大都會
08:05 勇士 vs. 遊騎兵
08:10 小熊 vs. 釀酒人
08:10 洋基 vs. 皇家
08:15 響尾蛇 vs. 紅雀
08:40 紅人 vs. 洛磯
09:40 守護者 vs. 運動家(華視)
10:10 老虎 vs. 道奇
10:15 國民 vs. 巨人
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