MLB／大都會如「萬磁王」頻遭觸身球 投手怪罪聯盟用球

本季大都會隊的打者,有如磁鐵般頻頻挨砸,今晚面對紅雀的比賽,又有打者再度中標,此次輪到一壘手阿隆索(Pete Alonso)遭到觸身球襲擊頭部,幸好及時閃過無大礙,對此大都會投手巴西特(Chris Bassitt)賽後忍不住怒批聯盟不在乎球的品質。

8局上輪到大都會阿隆索打擊,對手一記83英哩變速球砸向頭盔,教練趕緊上場關切,總計此戰兩隊共五次觸身球,大都會就挨了3次,還好並未發生衝突,阿隆索在賽後進行檢查後也無大礙,大都會終場以3:0氣走了紅雀隊。

Pete Alonso is hit on the helmet and the Mets are not happy one bit. pic.twitter.com/Kh88hgCuKJ