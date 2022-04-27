MLB／大都會如「萬磁王」頻遭觸身球 投手怪罪聯盟用球

本季大都會隊的打者，有如磁鐵般頻頻挨砸，今晚面對紅雀的比賽，又有打者再度中標，此次輪到一壘手阿隆索（Pete Alonso）遭到觸身球襲擊頭部，幸好及時閃過無大礙，對此大都會投手巴西特（Chris Bassitt）賽後忍不住怒批聯盟不在乎球的品質。

8局上輪到大都會阿隆索打擊，對手一記83英哩變速球砸向頭盔，教練趕緊上場關切，總計此戰兩隊共五次觸身球，大都會就挨了3次，還好並未發生衝突，阿隆索在賽後進行檢查後也無大礙，大都會終場以3:0氣走了紅雀隊。

Pete Alonso is hit on the helmet and the Mets are not happy one bit. pic.twitter.com/Kh88hgCuKJ — SNY (@SNYtv) April 27, 2022

值得一提的是大都會隊本季就像「萬慈王」，遭觸身球擊中次數18次傲視全聯盟，遙遙領先並列第二的金鶯、教士的11次。

此外對於本季大都會頻慘遭觸身球的怪象，陣中投手巴西特很有意見，「聯盟的球很有問題，這真的爛透了，每個投手都知道這點，我們都已經反應過了，聯盟卻無動於衷。」至於被問到有什麼辦法改進時，他則無奈表示：「我們建議過很多方法了，主要是一些不會傷害打擊的方式，但我知道他們不願意改善，我想原因應該是為了保護打擊。」