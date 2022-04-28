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MLB／今日戰績表 洋基史丹頓生涯350轟助隊勝金鶯拉出5連勝
MLB今日戰績表
大都會 5:10 紅雀
皇家 3:7 白襪
道奇 1:3 響尾蛇
釀酒人 3:1 海盜
教士 8:5 紅人
水手 2:3 光芒
洛磯 3:7 費城人
金鶯 2:5 洋基
馬林魚 2:1 國民
紅襪 7:1 藍鳥
小熊 6:3(10局) 勇士
老虎 0:5 雙城
太空人 4:3 遊騎兵
守護者 5:9 天使
運動家 1:0 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 釀酒人 vs. 海盜
00:35 教士 vs. 紅人
01:05 金鶯 vs. 洋基
01:05 洛磯 vs. 費城人
01:05 馬林魚 vs. 國民
01:10 老虎 vs. 雙城
01:10 水手 vs. 光芒
02:05 太空人 vs. 遊騎兵
02:10 皇家 vs. 白襪
03:07 紅襪 vs. 藍鳥
04:07 守護者 vs. 天使
07:20 小熊 vs. 勇士(愛爾達體育2台)
07:45 響尾蛇 vs. 紅雀
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