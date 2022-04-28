MLB／今日戰績表 洋基史丹頓生涯350轟助隊勝金鶯拉出5連勝

小熊今天在延長賽以6：3擊敗勇士，陣中日籍強打鈴木誠也找回打擊手感，繳出雙安表現，他開季至今14打點、13保送都是全隊之冠，賽後受訪時他仍謙虛地表示，其實自己每天都還在學習。

2022-04-28 17:46