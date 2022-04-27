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MLB／婉拒休息繼續全勤出賽！大谷翔平明日先發挑戰第2勝

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平婉拒教頭休息安排，繼續先發打DH，全場有一支安打表現，也和楚奧特成功連線。 路透社
大谷翔平婉拒教頭休息安排，繼續先發打DH，全場有一支安打表現，也和楚奧特成功連線。 路透社

天使隊「二刀流」大谷翔平今日對戰守護者先發出賽，繼昨日後繼續打第二棒指定打擊，全場繳出4支1，並從開季到現在連續18場全勤出賽，而天使最終靠著楚奧特開轟領軍，搭配先發山多瓦(Patrick Sandoval)7局好投，以4：1贏球，近期拉出一波3連勝。

本季在聯盟開放「大谷規則」後，天使使用的淋漓盡致，大谷翔平開季至今18場無役不與，明日更將繼續先發登板挑戰本季第二勝。事實上今日賽前總教練梅登本有考慮讓大谷翔平休息，不過他本人表示狀況ok後，仍將他排在先發，最終繳出4支1表現，另吞下1K，打擊率來到0.213。

沒有休息打算的大谷翔平，明日站上投手丘對決守護者隊，尋求本季第二勝，本季先發四場累積1勝2敗，防禦率4.40。

值得一提的是「鱒魚」楚奧特(Mike Trout)，本日在大谷之後打第三棒，除了在三局下敲出2分砲擴大領先，也在5局下與大谷成功連線，敲出長打讓他跑回天使第4分，天使終場就以4:1奪走勝利。傷後復出的楚奧特回復MVP本色，賽後打擊三圍提升為0.347/0.458/0.776，依然是天使最可靠的主砲。

天使 大谷翔平 楚奧特 Mike Trout

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