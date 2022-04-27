聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／婉拒休息繼續全勤出賽！大谷翔平明日先發挑戰第2勝
天使隊「二刀流」大谷翔平今日對戰守護者先發出賽，繼昨日後繼續打第二棒指定打擊，全場繳出4支1，並從開季到現在連續18場全勤出賽，而天使最終靠著楚奧特開轟領軍，搭配先發山多瓦(Patrick Sandoval)7局好投，以4：1贏球，近期拉出一波3連勝。
本季在聯盟開放「大谷規則」後，天使使用的淋漓盡致，大谷翔平開季至今18場無役不與，明日更將繼續先發登板挑戰本季第二勝。事實上今日賽前總教練梅登本有考慮讓大谷翔平休息，不過他本人表示狀況ok後，仍將他排在先發，最終繳出4支1表現，另吞下1K，打擊率來到0.213。
沒有休息打算的大谷翔平，明日站上投手丘對決守護者隊，尋求本季第二勝，本季先發四場累積1勝2敗，防禦率4.40。
值得一提的是「鱒魚」楚奧特(Mike Trout)，本日在大谷之後打第三棒，除了在三局下敲出2分砲擴大領先，也在5局下與大谷成功連線，敲出長打讓他跑回天使第4分，天使終場就以4:1奪走勝利。傷後復出的楚奧特回復MVP本色，賽後打擊三圍提升為0.347/0.458/0.776，依然是天使最可靠的主砲。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言