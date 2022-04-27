MLB／洋基一壘手瑞佐生涯首度三響砲 飛行總距離史上最短

洋基今日在主場迎戰金鶯隊火力全開，包含一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）打出生涯首次單場三響砲在內敲出5轟，以12:8贏球、連勝場次也推進到4場。

瑞佐是第3局時先轟出三分砲，飛行距離僅有346英呎，這球只有在洋基球場會形成全壘打；第五局再敲出376英呎的陽春砲，第8局則打在右外野標竿附近，裁判經由電視輔助判決才確定為全壘打，飛行距離更是僅有327英尺，總計三轟只有1051英呎，是自《Statcast》啟用以來三響砲合計最短的距離，而三支全壘打方向都打向了右外野方向，形成另類巧合。

一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）開轟後回到休息室高舉雙手與球迷互動 美聯社

這是32歲的瑞佐生涯首次單場三響砲，賽後以8轟暫居聯盟全壘打王，同時成為洋基首次敲出三響砲第二老的打者，隊史最老首次敲出三響砲的打者為1930年35歲的貝比魯斯(Baby Ruth)，用好表現讓洋基球迷不再怨嘆季前沒搶到弗里曼(Freddie Freeman)與歐森(Matt Olson)。

Your current MLB HR leader: Anthony Rizzo pic.twitter.com/kkk8w3t3hz — MLB (@MLB) April 27, 2022

本場比賽除了瑞佐有三響砲外，賈吉(Aaron Judge)在第8局拉尾盤敲出本季第4轟；至於開季低迷的賈洛（Joey Gallo）也共襄盛舉敲出本季首轟，他在回到休息室後隊友們還故意視而不見，用這種有趣的方式來慶祝這位重砲開胡。