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MLB／明年就有跳脫權 柯瑞亞提早表忠心：我願長留雙城
本季27歲的柯瑞亞(Carlos Correa)在休賽季期間，雙城簽訂一份為期3年1.053億美元（約台幣27億）合約，震驚整個大聯盟，雖然合約後2年都能跳出合約，但柯瑞亞提早表達忠誠，「我在雙城體驗到家的感覺，希望長期留在這裡」。
根據外媒報導，柯瑞亞在受訪時表示：「我告訴他們，我知道可以在合約中選擇退出，但聽著我真的很愛這裡，我喜歡這裡的人、對待我的方式。如果你看到我為球隊帶來的價值，以及我為球隊帶來的勝利，如果這是你們所要的，我非常願意長留於此。」
柯瑞亞接著表示：「我的妻子在明尼蘇達，給我感覺就像在家鄉一樣，我的兒子也正在長大，我們有賓至如歸的感覺，雖然才過兩三週，但我已經愛上這裡。」對此雙城隊營運總管德里克（Derek Falvey）表示：「我們當然希望他留在這，至始至終都沒改變想法，我們希望與柯瑞亞保持開放的溝通。」
然而柯瑞亞本季還沒打出符合身價的表現，過去14場比賽OPS僅有0.577，也只有1發全壘打。儘管開季不太順利他並不擔心，有信心很快能扭轉劣勢。
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