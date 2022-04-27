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MLB／經紀人遭大都會老闆批不專業 馬茲：從未答應過前東家
左投梅茲（Steven Matz）上賽季投出生涯年，並在休季期以4年4400萬美金簽約紅雀，卻因溝通問題疑似惹怒了原本有意招攬他回鍋的大都會老闆寇恩（Steve Cohen），並對外表示梅茲的經紀人不專業，對此梅茲也發出聲明，表示自己從未和老東家達成協議過。
據外媒報導，梅茲上賽季破繭而出投出生涯最佳成績，讓老東家大都會對他極為感興趣，並聲稱兩方曾交涉過，但最後梅茲情定紅雀，引發大都會隊老闆不滿批對方沒信用的「羅生門」，梅茲今日表示：「我們在最後都沒達成簽約協定，對於寇恩我覺得他是充滿熱情的老闆，隊大都會是好事，但這件事情的爆料對我來說有些失望，我很滿意現在，很高興能加入紅雀隊。」
梅茲提到，當時知道自己有幾會再為大都會對效力，但還在思考時紅雀給出了一份滿意的合約，讓他立即決定簽約，事實上在那之前都未曾答應過其他球隊，「你必須尊重我的決定，事實就是如此，我討厭創造話題。那不是我的個性。」
梅茲出生於紐約，在2009年被大都會在第二輪選中，2015年升上大聯盟後，到2020年為止都效力於大都會隊，去年在藍鳥投出14勝7敗，防禦率3.82的成績後，本賽季決定轉戰紅雀隊。
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