MLB／遊騎兵工具人就是潮！穿牛仔褲練打竟是輸了賭注？

遊騎兵在賽前打擊練習時,遊騎兵工具人米勒(Brad Miller),因為與隊友洛爾(Nathaniel Lowe)打賭輸了賭注,因此穿著牛仔褲練打,在球場格外引人注目。

根據《達拉斯晨報》報導,26歲的一壘手洛爾因不敢相信前輩米勒,曾擊出單場三響砲,因此兩人在上週進行賭注,表示如果自己也能完成單場三支全壘打,米勒就要在賽前練習時穿著牛仔褲練打,沒想到米勒卻說,「你打出一支全壘打我就穿」此話一出,洛爾隨即在22日對上運動家的比賽開轟。

Brad Miller lost a bet to Nathaniel Lowe so he’s “modeling” jeans in BP pic.twitter.com/YSiAvOt2F5