MLB／遊騎兵工具人就是潮！穿牛仔褲練打竟是輸了賭注？

遊騎兵在賽前打擊練習時，遊騎兵工具人米勒（Brad Miller），因為與隊友洛爾（Nathaniel Lowe）打賭輸了賭注，因此穿著牛仔褲練打，在球場格外引人注目。

根據《達拉斯晨報》報導，26歲的一壘手洛爾因不敢相信前輩米勒，曾擊出單場三響砲，因此兩人在上週進行賭注，表示如果自己也能完成單場三支全壘打，米勒就要在賽前練習時穿著牛仔褲練打，沒想到米勒卻說，「你打出一支全壘打我就穿」此話一出，洛爾隨即在22日對上運動家的比賽開轟。

Brad Miller lost a bet to Nathaniel Lowe so he’s “modeling” jeans in BP pic.twitter.com/YSiAvOt2F5 — Jared Sandler (@JaredSandler) April 26, 2022

米勒因此兌現承諾，在本日對上太空人賽前穿上洛爾的牛仔庫進行練打，雖然起來尺寸過大看起來十分的蠢，但洛爾卻打趣說到：「他穿起來非常好看，要是他今晚能多打幾支安打，那就更好了」。

總教練伍德沃德（Chris Woodward）則表示，自從老大哥貝爾崔（Adrian Beltré）退休後，團隊就很少有這樣的氛圍了，「這樣的互動讓氣氛更輕鬆，也讓休息室產生了良好的化學效應，雖然不會因為這個原因就簽下一名選手，但卻需要靠他們來提升團隊凝聚力。」