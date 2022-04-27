MLB／洋基暗號門提前揭露 雷聲大雨點小「沒有違規」

洋基隊被控偷暗號一事，因事件搬上法庭，紐約聯邦法院裁定洋基必須公開一份關鍵信函，原本外界以為會對洋基隊造成重傷害，不過美國媒體「SNY」在公開期限截止前取得信件內容，洋基的偷暗號手法沒有違規。

2017年洋基跟紅襪互告作弊，當時紅襪因違反使用智慧型手錶Apple Watch，偷取洋基暗號遭罰款，紅襪則反控洋基把轉播攝影機對著自己的休息室，並且不當使用休息室電話。

由於有超過百名運彩玩家因作弊案損失慘重，2020年聯合向法院提告大聯盟、太空人以及紅襪，並要求解封聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）於2017年寫給洋基的非公開信件，內容與洋基當時偷暗號的行為有關。

根據「SNY」的報導，洋基隊在2015、2016年曾使用錄影重播室破解對方暗號，隨後傳遞跟二壘上的跑者，再轉達給打者，跟太空人隊是採用電子設備即時傳輸給打者不同。

不過大聯盟主席曼弗瑞在2017年9月16日下令禁止使用電子設備偷取暗號後，洋基隊就未再犯規，大聯盟今天發表聲明指出，當時球隊使用錄影重播室破解對手暗號並未違規，禁止的是使用電子設備傳遞到休息區。

不過洋基隊曾因傳遞暗號遭到罰款10萬美元，原因是時任投手教練羅斯柴爾德（Larry Rothschild）打電話到錄影重播室，要求辨認球種，該罰款後續用為艾瑪颶風災害的重建行動。