MLB／誰是最令人興奮球員? 哈波：論打論投都是大谷翔平

費城人和釀酒人一戰今日在全國轉播下進行,去年拿下國聯MVP的哈波(Bryce Harper)在比賽時戴起麥克風接受主播球評訪問,被問到誰是目前大聯盟最令人興奮的球員,哈波回應就是去年美聯MVP「二刀流」大谷翔平。

哈波認為,不論是從打擊還是投球來看,大谷絕對都是在最令人興奮球員的名單上排名第一,「你看他能投出時速98英里的球,然後把球打到450英呎遠。」

當主播提到大谷翔平可是在大聯盟有這麼可怕的表現,而不是國高中或是小聯盟,哈波也立刻回應,「沒錯,這就是為什麼他讓人如此印象深刻,他真的太特別了,無疑就是當今棒球界的超級巨星。」

哈波此役4打數無安打遭3K,費城人全隊則是吞下16次三振,終場以0:1被釀酒人完封。

.@bryceharper3 is impressed with Shohei Ohtani just like the rest of us. pic.twitter.com/MiFT0957JY