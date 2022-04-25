MLB／誰是最令人興奮球員? 哈波：論打論投都是大谷翔平

費城人和釀酒人一戰今日在全國轉播下進行，去年拿下國聯MVP的哈波（Bryce Harper）在比賽時戴起麥克風接受主播球評訪問，被問到誰是目前大聯盟最令人興奮的球員，哈波回應就是去年美聯MVP「二刀流」大谷翔平。

哈波認為，不論是從打擊還是投球來看，大谷絕對都是在最令人興奮球員的名單上排名第一，「你看他能投出時速98英里的球，然後把球打到450英呎遠。」

當主播提到大谷翔平可是在大聯盟有這麼可怕的表現，而不是國高中或是小聯盟，哈波也立刻回應，「沒錯，這就是為什麼他讓人如此印象深刻，他真的太特別了，無疑就是當今棒球界的超級巨星。」

哈波此役4打數無安打遭3K，費城人全隊則是吞下16次三振，終場以0：1被釀酒人完封。