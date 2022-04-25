MLB／雷神表示力挺「最爛主審」 原因竟是他叫「天使」

素有「最爛主審」惡名的赫南德茲（Angel Hernandez）又爆爭議，今在費城人和釀酒人一戰中，九局下滿球數時給出三振，讓費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）當場氣到爆走，先怒丟球棒，再狠摔頭盔。

Umpire Angel Hernandez was the lowest rated umpire on the day, missing 19 calls for a correct percentage of 85.3%.



He rang up 6 batters on pitches that were outside the zone and called a strike to Jean Segura that missed inside by a season high 6.47 inches.#Brewers #Phillies pic.twitter.com/pmmt1ELJJ6 — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) April 25, 2022

費城人和釀酒人今天上演的投手戰，9局下0：1落後的費城人在1出局後，輪到史瓦伯上場打擊，和對方投手纏鬥到滿球數後，面對一顆低角度的外角伸卡球他並沒有選擇出棒，認定這是一顆壞球於是就直接走向一壘，沒想到赫南德茲隨後竟然拉弓，判斷這是一次三振，史瓦伯當場怒摔球棒和頭盔，用大動作肢體手勢向赫南德茲抗議，表示對好球帶的不滿，最後遭主審驅逐出場，終場費城人也就以0：1輸給釀酒人。

賽後也有不少球迷對於今天變形蟲好球帶感到不滿，還做出統計分析赫南德茲此役一共有19球判斷錯誤，正確率僅85.3%，在今天主審中排名墊底，還有6名打者因為他把壞球判成好球而被三振，這也可以解釋為何費城人和釀酒人雙方投手今天飆出的三振數偏多，分別有10次和16次。

當外界都在批評赫南德茲的好球帶時，今年轉戰天使的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）也在推特上發文，不過和大家不同的是，他表示力挺赫南德茲，沒想到原因竟是赫南德茲的名字為「Angel（天使）」，和他現在隸屬的球隊天使同名，因此他搞笑寫下「我永遠支持Angel Hernandez的好球帶 #天使就是要支持天使。」