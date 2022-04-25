MLB／距離隊史三振王只差4K 克蕭將邁向下個里程碑

與教士三連戰的最終戰，道奇今派出三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw），此役他主投5局失1分，在隊友重砲手貝林格（Cody Bellinger）雙響炮加持下，終場10:2大勝教士也順利拿下勝投。

克蕭今投出75顆球，被敲4支安打，投出3次三振，在隊友火力支援下拿到勝投，到目前為止，先發3場都奪勝，防禦率為2.65。此外，克蕭生涯三振數已達成2693次，距離隊史三振王、名人堂投手沙頓（Don Sutton）的2696次三振只差4次，追平並且超越指日可待。而擁有大聯盟最多三振次數的是傳奇投手萊恩 ( Nolan Ryan )5714次，這是一項難以企及的記錄。

從2008年初登板就一直待在道奇的克蕭，本季首次亮相就投出7局13K的完全比賽，第二場比賽雖然挨了2轟，但在隊友相挺下，仍順利收下勝投，也是他在道奇球場的100勝，此役投出3K讓他的三振數持續堆高，讓他距離完成隊史三振王這項里程碑越來越靠近。