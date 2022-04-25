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MiLB／宋文華挨轟有中繼成功 劉致榮吞本季首敗

中央社 / 台北25日電
劉致榮先發投3.1局失掉2分責失分，吞下本季首敗。 聯合報系資料照／記者藍宗標攝影
劉致榮先發投3.1局失掉2分責失分，吞下本季首敗。 聯合報系資料照／記者藍宗標攝影

旅美教士隊小聯盟3A投手宋文華今天中繼登板，投1.1局挨轟、失1分，拿下中繼成功；紅襪隊高階1A投手劉致榮先發，投3.1局失掉2分責失分，吞下本季首敗。

美國職棒小聯盟賽事聖地牙哥教士隊3A今天與奧克蘭運動家3A交手，兩隊6局打完，教士隊3比4落後，教士隊7局上追分，靠著接連安打、高飛犧牲打先送回追平分，再靠著2分砲、超前比數，取得6比4領先。

宋文華7局下接替投球，面對首名打者投出保送，接著連抓3個出局數、沒有失掉分數，8局續投有狀況，1人出局後被敲出陽春砲，接著再投出四壞保送退場。

宋文華今天總計用40球投1.1局，被敲出1轟，投出1次三振、2次保送，失掉1分責失分，也是本季出賽首度有責失分，防禦率0破功，球隊終場以6比5拿勝，宋文華拿下中繼成功。

波士頓紅襪隊高階1A投手劉致榮今天對芝加哥白襪隊高階1A先發，劉致榮開賽連飆5K，直到2局2人出局後投出保送、被敲出安打，但力守不失分。

劉致榮3局1人出局後接連被敲2支安打失掉1分，4局續投有狀況，首名打者靠著失誤上壘，1人出局後被敲出三壘打再掉1分退場，接替投球的隊友沒能止血，投出保送、被敲安打掉分，這1分也要記在劉致榮身上。

劉致榮今天總計用82球投3.1局，被敲出4支安打，投出6次三振、2次保送，失掉3分（2分責失分），球隊終場以6比10吞敗，劉致榮承擔敗投、吞下本季首敗，賽後防禦率3.65。

劉致榮 宋文華 小聯盟

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