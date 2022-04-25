MLB／469呎史上最大號再見轟 巴克斯頓雙響砲擊沉白襪

雙城隊明星中外野手巴克斯頓（Byron Buxton），今天在主場火力大爆發，不但轟出雙響砲，10局下逆轉戰局的再見3分砲，更是469英尺的超大號全壘打，幫助雙城以6：4擊敗白襪隊。

白襪在3連戰前兩戰都吞敗，此役打完前6局2：1領先，7局上再靠曼迪克（Danny Mendick）陽春砲拉大成3：1領先。

巴克斯頓前3次打擊都遭三振，7局下面對白襪第4任投手邦馬爾（Aaron Bummer），掃出外右外野方向366英尺兩分砲，追成3：3平手，兩隊進入延長賽。

白襪雖在10局上攻下1分，又取得4：3領先，不過10局下巴克斯頓再度發飆，逮中白襪第6任投手漢崔克斯（Liam Hendriks）96英里內角偏高速球，拉上左外野第2層看台，送回隊上兩名隊友，幫助雙城在3連戰橫掃對手。

巴克斯頓一打到球就知比賽結束了，還沒開始跑壘就在本壘區慶祝，對著雙城休息區大叫；這支價值連城的再見全壘打，比起前一轟足足多出103英尺，成為大聯盟自2015年計算全壘打飛行距離以來，史上最大號再見全壘打。

本季6轟並列大聯盟第1，生涯第3支再見安打出爐，他說：「我看著休息區，實在太興奮了，要和隊友一起分享喜悅。」

雙城最近4連勝，目前戰績8勝8敗，衝上美聯中區排名榜首；反觀白襪吞下本季最長7連敗，戰績掉到6勝9敗，和老虎隊並列分區第3。