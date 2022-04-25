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MLB／大谷翔平變裝改運屠鶯 天使教頭笑說高吊襪好看

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平改穿高吊襪上場，打擊表現跟著「改運」。 美聯社
大谷翔平改穿高吊襪上場，打擊表現跟著「改運」。 美聯社

大谷翔平金鶯隊前兩戰8個打數統統掛零，天使隊吞下對戰2連敗，今天在主場3連戰最後一戰，他變裝重新出發，果然達到改運的效果，不但4打數2安打，7局下還為球隊跑回致勝分，天使總教練麥登（Joe Maddon）看得相當開心。

天使前兩戰3：5、4：5不敵金鶯，大谷不但8支0，還吞下5次三振，今天改穿高吊襪亮相，球衣裡也不再是長袖T恤，難得露出手臂，全新造型成為媒體捕捉的焦點，天使終場7：6獲勝。

天使首局打了10人次狂攻6分，擔任開路先鋒的大谷翔平上場兩次，首打席保送、跑回全場第1分；金鶯打完7局上7追成6：6平手，大谷翔平7局下率先安打，並在滿壘的情況下靠保送跑回致勝分，重新扮演球隊贏球功臣。

麥登賽後被問到大谷翔平的新造型，笑說：「我很喜歡啊，看起來非常好。」他認為大谷翔平很有自信，打擊狀況不錯，將會愈來愈火燙，

天使目前戰績9勝7敗，在美聯西區排名第2，落後水手隊1場勝差，明天繼續在主場出賽，對守護者隊進行4連戰首戰，大谷翔平會不會再變裝值得期待，他將在28日第3戰登板先發（目前1勝2敗、防禦率4.40）。

大谷翔平 天使 金鶯 Joe Maddon

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