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MLB／對金鶯前兩戰8支0狂吞5K 大谷翔平再扮贏球要角
3連戰前兩戰對金鶯隊踢到鐵板，天使隊今天在洛杉磯主場開賽火力全開，首局就打了10人次攻下6分，儘管一度遭追平比數，但大谷翔平7局下率先安打，並在滿壘的情況下靠保送跑回致勝分，天使終場7：6獲勝，逃過3連戰遭清盤命運。
大谷翔平擔任天使1棒DH，首局首打席就獲保送，開啟團隊攻勢；金鶯先發投手艾利斯（Chris Ellis）控球不穩，連續投出3次四死球（1次觸身），再被瓦許（Jared Walsh）揮出兩分打點安打，接著又投出保送，只投5人次就被換掉。
金鶯第2任投手拉金斯（Travis Lakins Sr.）在滿壘的情況下登板，面對首名打者歐戴爾（Jo Adell），就被轟出中右外野方向滿貫砲，讓天使取得6：0領先。
天使這半局出現兩支安打、5次四死球，直到大谷翔平第2次打擊打成內野滾地球才結束攻勢。
金鶯3局上靠曼西尼（Trey Mancini）3分砲追成3：6，7局上又攻下3分追平比數，海斯（Austin Hays）兩分砲讓兩隊扯平。
7局下，大谷翔平面對金鶯第4任投手包曼（Mike Baumann），揮出右外野安打，再度點燃天使攻勢，1出局後金鶯牛棚連續出現3次四死球（1次觸身），大谷翔平擠回超前分，幫助球隊領先到終場，3連戰最後一戰扳回一城。
大谷翔平4打數2安打、保送1次，為天使跑回第1分和第7分，本季打擊率升至2成24，終止對金鶯前兩戰連8打數掛零、吞下5K紀錄，重新扮演球隊贏球功臣。
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