MLB／柯爾終於像洋基王牌投手 對守護者飆9K奪首勝

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）終於回穩，今天對守護者隊先發6.2局無失分，以優質表現奪下本季首勝，洋基終場10：2獲勝，在主場3連戰橫掃對手。

柯爾開季前3場先發狀況連連，合計11.1局失8分，尤其18日對老虎隊之戰只投1.2局失兩分退場，投出5次保送追平個人單場最慘紀錄，這3戰防禦率達6.35、都無關勝敗。

洋基今天在紐約主場對守護者3連戰最後一戰，柯爾本季首次投滿6局，只被揮出4支安打、只出現1次保送，飆出9次三振，洋基前3局就攻下6分奠定勝基，繼2018年5月後再次橫掃守護者。

「他是棒界最頂尖投手之一。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）對柯爾的表現讚不絕口，強調他一直想要突破壓力，投出像今天的表現。

守護者先發投手瑟瓦雷（Aaron Civale）只投3局，被揮出7支安打，包括瑞佐（Anthony Rizzo）首局兩分砲，失6分吞下本季第2敗，勝場還未開張，防禦率高達9.58。

守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）說：「他需要一些幫助，我們沒做到。」