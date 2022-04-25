MLB／守護者打擊熄火守備出包 3連戰遭洋基橫掃

美國職棒大聯盟克里夫蘭守護者今天遭紐約洋基隊王牌投手柯爾壓制，守備又幫倒忙，前3局就丟掉6分，自此無力追趕，終場以2比10吞敗，系列賽3連戰慘遭橫掃。

洋基前3局攻勢不斷，局局得分。洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）1局下揮出2分砲，為球隊奠定勝基；守護者外野手史卓（Myles Straw）、麥卡多（Oscar Mercado）3局下接球判斷失準，連串隱形失誤造成球隊進一步失血。

比賽後段，洋基靠著勒梅休（DJ LeMahieu）、羅卡斯楚（Tim Locastro）各一發2分砲鞏固勝局。守護者只在9局上憑藉西門內斯（Andres Gimenez）帶有2分打點的三壘安打取分。

柯爾（Gerrit Cole）主投6.2局無失分，送出9次三振，僅被敲4支安打，本季首勝入袋，退場時全場洋基球迷報以熱烈掌聲與歡呼。

守護者總教練法蘭科納（Terry Francona）賽後受訪表示，柯爾本季原本控球欠佳，球數時常落後，此役找回水準，球質非常好，「只要球數領先，他就會很難纏，今天你們就見識到了」。

守護者亞裔左外野手史帝芬關（Steven Kwan）開季表現亮眼，昨天嘗試接深遠飛球時不慎撞牆，所幸沒有腦震盪。今天他先發上陣，但只打兩個打席就提前退場，球團公布原因是右腿筋緊繃。

法蘭科納說，史帝芬關最後一打席衝向一壘後走路有點不順，傷勢應該不嚴重，球團可能將他列入逐日觀察名單。

效力守護者的旅美好手張育成月中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後持續缺陣。

張育成染疫後出現發燒、咳嗽、冒冷汗等症狀，有別於上週被列入COVID-19名單的多名隊友。這些無症狀球員確診後持續在守護者主場閉門訓練，在對洋基的系列賽中陸續歸隊，包括投手關崔爾（Cal Quantrill）與內野手米勒（Owen Miller）。

張育成最快今天可脫離COVID-19名單，但因出現症狀，痊癒後需要先投入短期復健賽才會歸隊。守護者官網預期張育成4月底將在球隊於美國西岸客場征戰期間回到陣中。