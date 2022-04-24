MLB／「投手大谷」改變策略 揮空率43.4％傲視全聯盟

天使隊二刀流巨星大谷翔平本季投手端數據表現平平，不過根據美國數據網站的資料顯示，今年他讓打者的揮空率達43.4％，為全聯盟最佳。

「投手大谷」本季第3場先發對上太空人，前5.1局完全比賽，最終繳出6局、12K無失分，成功收下本季首勝。本季至今投球成績1勝2敗、防禦率4.40，飆出26K暫居美聯第一，三振率高達44.1％。

除了三振數高居美聯第一，根據《MLB Stats》的數據，大谷翔平本季製造打者的揮空率為傲視全聯盟的43.4％，遙遙領先第二名巨人隊左投洛登（Carlos Rodon）的39.4％，接著是光芒隊左投麥克納漢（Shane McClanahan）的38.9％，釀酒人隊塞揚柏尼斯（Corbin Burnes）和小熊隊強投漢崔克斯（Kyle Hendricks）則分別以37.5％、36％居第四、五名。

大谷翔平今年的投球策略也有所調整，根據《Baseball Savant》的資料顯示，大谷本季使用滑球和曲球的比例分別為33.8％和9.5％，都是大聯盟生涯5年來的新高，而且他的滑球讓打者揮空率高達60％，比招牌指叉球的56.3％還高。大谷使用指叉球的比例為19％，速球占比則是旅美新低的35.9％，首度未達到40％以上。