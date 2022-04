MLB／「投手大谷」改變策略 揮空率43.4％傲視全聯盟

天使隊二刀流巨星大谷翔平本季投手端數據表現平平,不過根據美國數據網站的資料顯示,今年他讓打者的揮空率達43.4%,為全聯盟最佳。

「投手大谷」本季第3場先發對上太空人,前5.1局完全比賽,最終繳出6局、12K無失分,成功收下本季首勝。本季至今投球成績1勝2敗、防禦率4.40,飆出26K暫居美聯第一,三振率高達44.1%。

除了三振數高居美聯第一,根據《MLB Stats》的數據,大谷翔平本季製造打者的揮空率為傲視全聯盟的43.4%,遙遙領先第二名巨人隊左投洛登(Carlos Rodon)的39.4%,接著是光芒隊左投麥克納漢(Shane McClanahan)的38.9%,釀酒人隊塞揚柏尼斯(Corbin Burnes)和小熊隊強投漢崔克斯(Kyle Hendricks)則分別以37.5%、36%居第四、五名。

大谷翔平今年的投球策略也有所調整,根據《Baseball Savant》的資料顯示,大谷本季使用滑球和曲球的比例分別為33.8%和9.5%,都是大聯盟生涯5年來的新高,而且他的滑球讓打者揮空率高達60%,比招牌指叉球的56.3%還高。大谷使用指叉球的比例為19%,速球占比則是旅美新低的35.9%,首度未達到40%以上。

