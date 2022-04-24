MLB／鈴木誠也猛打賞 小熊21分完封海盜寫隊史新紀錄
小熊在主場迎戰海盜的系列賽來到第3戰，小熊今（24日）火力全開，全隊共敲出23支安打，日籍強打鈴木誠也則是繳出猛打賞，賽後打擊率升至.372。小熊終場就以21：0打爆海盜，創下隊史自1901年以來最大分差完封勝紀錄。
連同替補上陣的球員在內，小熊隊今天全員都敲安，有7人雙安、5人猛打，擔任先發第二棒、鎮守右外野的鈴木誠也4打數3安打，3次上壘都跑回得分、貢獻1分打點，大聯盟生涯首盜也出爐。
除了鈴木誠也之外，埋伏在第9棒的何納（Nico Hoerner）5打數猛敲4安，進帳3打點，康崔拉斯（Willson Contreras）、哈普（Ian Happ）和李華斯（Alfonso Rivas）都有3安表現，李華斯還打出本季首轟，海灌5分打點。
小熊今天除第3、6局未得分外，其餘局數皆有分數進帳，投手方面，漢崔克斯（Kyle Hendricks）先發7局無失分，後援的紐康（Sean Newcomb）、埃弗羅斯（Scott Effross）接力守成，聯手完封對手。
小熊今天以21：0贏球，是隊史自1901年來最大分差的完封勝，先前的紀錄是1906、1969年的19：0獲勝。
反觀海盜團隊今天僅敲出零星的3支安打，陣中日籍球員筒香嘉智擔任先發四棒一壘手，3打數未敲安，打擊率.182。
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