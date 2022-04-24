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MLB／47年前被0：22 小熊回敬海盜21：0隊史最大完封勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）。 路透社
先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）。 路透社

芝加哥小熊隊今天化身暴力熊，合計10名上場野手全員安打、跑回分數，終場以21：0虐殺海盜隊，締造大聯盟現代棒球（1901年起）史上第3大差距完封勝。

小熊合計敲出23支安打，5名選手為3安打以上的「猛打賞」，包括日籍野手鈴木誠也，猛敲3安之外，此役還順勢進帳大聯盟生涯首盗。鈴木誠也表示，「這是我第一次體驗火力這麼兇猛的比賽，所以有點嚇到。」

打線全員開火、狂灌21分，先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）也投得很寫意，先發7局僅被敲出2安打、無失分，投打都好得無可挑剔，小熊教頭羅斯（David Ross）當然也很滿意，「當然很享受，這對身心靈也很健康喔。」

小熊隊史先前最大完封勝差距為1906年、1969年兩度打出的19：0，此役以21分超越，締造隊史最大差距完封勝，放在大聯盟史上則排第3。

史上第1的紀錄由兩場比賽共同保持，2004年8月31日洋基擊敗印地安人、1975年9月16日海盜擊敗小熊，都是以22：0的比分勝出；相隔47年，同樣是海盜與小熊之戰，同樣在瑞格利球場，小熊回敬幾乎同等殘酷的比分。

小熊隊 海盜

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