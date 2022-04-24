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MLB／張育成即將歸隊 守護者總仔傾向讓他先打復健賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
旅美台將張育成。 中央社
旅美台將張育成。 中央社

旅美台將張育成因確診新冠肺炎進入傷兵名單，即將回歸陣中，所屬的守護者隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）帶來新進度，透露他周一就可恢復出賽，但預計先安排他去打復健賽。

張育成今年開季從大聯盟出發，打擊狀況尚待升溫，本季前7打數沒有安打、吞下5次三振，還在尋求本季首安。他在16日進入傷兵名單，起初未公告原因，隨後才證實是因染疫，他是被放在新冠傷兵名單。

法蘭柯納在昨天賽前表示，張育成預計可在周一恢復出賽，但傾向先讓他去打復健賽，再回歸大聯盟陣中。

球隊官網對張育成的預測歸期，推斷為4月底，而守護者目前正在客場之旅征程中，明天將與洋基進行3連戰最終戰，接著依序與天使、運動家進行4連戰、3連戰，5月4日才會回到主場出戰教士隊。

張育成 守護者 大聯盟

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