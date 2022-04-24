MLB／洋基迷扔酒瓶對嗆 守護者外野手怒批：地表最爛！

洋基今天在主場以5：4擊敗守護者隊賽後不平靜，洋基球迷扔啤酒瓶進場內，與守護者選手對嗆，外野手史卓（Myles Straw）賽後怒批：「地表最爛球迷！」

守護者帶著4：3領先進入最後一局失守，9局下基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）先敲追平二壘打，托瑞斯（Gleyber Torres）補上再見安打，比賽結束瞬間，外野卻是鬧哄哄一片，球迷朝場內叫囂，扔擲啤酒瓶進入場內，守護者選手也超不爽，雙方對峙之下，球場保全、洋基選手出面當和事佬，避免衝突繼續擴大。

衝突的起源在基納法利法的二壘打，這顆打向左外野的深遠飛球，華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan）一路追球，最終狠狠撞在護牆上，他仍奮力先完成回傳內野，隨後隊友、防護員上前確認他的傷勢狀況，而洋基球迷此時慶祝他受傷的嘲諷聲不斷，已讓守護者氣炸。

史卓攀上護網與球迷嗆聲，比賽結束後更是直接引爆雙方衝突，洋基球迷朝場內丟東西，莫卡多（Oscar Mercado）氣憤難耐，多次上前找球迷理論，都被球場保全、隊友攔阻。

莫卡多表示，「你要怎麼慶祝你的球隊勝利都行，但不要害人受傷。」他透露，當時被扔進場內的啤酒瓶打到臉，而且裡頭還有啤酒，當場淋了他一身。

莫卡多超不爽，「老實說，我們都是人，我絕不可能坐視不管，容忍他們朝我丟東西，還當作什麼事都沒有發生。」他強烈譴責這些鬧事球迷都應該為自己的行為負起責任，「這是不應該發生的事！」

史卓賽後原先拒絕受訪，隨後仍出面，他表示當時關的額頭、臉頰都撞到，需要讓他喘口氣，「隨便你們要說什麼都好，但有人受傷，這不是值得開玩笑的事。」包括雙方教頭及選手在內，多人賽後都表態球迷不該扔東西進場內，呼籲球迷理性。