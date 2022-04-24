快訊

7.9萬人居家隔離 醫感謝兩種人讓疫情沒有「指數型爆發」

服用輝瑞抗新冠口服藥 出現令人費解的新冠「症狀反彈」現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／反方向攻擊之神 卡布雷拉完成3000安難掩緊張

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Miguel Cabrera。 美聯社
Miguel Cabrera。 美聯社

就算是39歲的沙場老將，面對屬於自己的偉大時刻到來，還是會緊張，老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天在雙重賽第一場首局就敲安打，完成3000安里程碑，他自承：「我在第1個打席，幾乎感覺不到自己的雙腿。」

卡布雷拉帶著2999安迎接今天的雙重賽，球迷預期得到，今天見證紀錄誕生的機率極高，卡布雷拉沒讓球迷多等，第1個打席打右外野落地，這位以反方向攻擊著稱的強打，無意外以1支反方向安打，成為史上第33位3000安打者，3000安加500轟則是史上第7人。

隊友、教練、家人紛紛上前致意，曾在老虎同隊5年的洛磯游擊手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）也給了一個大擁抱，卡布雷拉賽後自承，自己緊張得不得了。

老虎教頭辛區也開起他的玩笑，「一個39歲、在大聯盟打滾20年的老將，在場上經歷過大風大浪，看到他緊張還挺好玩的，我想在他體內的兒時自己，知道這個紀錄有多意義重大。」

老虎總裁伊利奇（Christopher Ilitch）也發表聲明，恭賀卡布雷拉締造紀錄，「就像老虎球迷，我為見證Miggy的3000安、500轟里程碑感到驕傲，這些成就讓他置身MLB少數傳奇之中。」並在文中讚揚他是史上最偉大的老虎球星之一。

相比去年在多倫多轟出生涯第500轟，卡布雷拉的3000安在底特律敲出，讓他感覺更圓滿，「我想在我的家人面前、想在底特律完成紀錄，我很開心我能在這裡辦到，希望我還能在底特律敲出更多安打。」

面對洛磯敲出生涯第3000安，昔日隊友伊格列西亞斯也能在場見證，卡布雷拉透露，「我們聊了整季，我說我得等到他來老虎主場再打，這樣他才能看到我的3000安，他說如果他能看到3000安，一定會跑向一壘，當第一個擁抱我的人。」

老虎

延伸閱讀

MLB／卡布瑞拉3000安500轟達陣 大聯盟第7人

MLB／今日戰績表 本季首次交手道奇輕取教士

MLB／前役投39顆破百英哩火球 紅人格林均速剩97英哩引疑慮

MLB／「薪水小偷」艾爾斯伯瑞 傳與洋基合約糾紛已私下解決

相關新聞

MLB／反方向攻擊之神 卡布雷拉完成3000安難掩緊張

就算是39歲的沙場老將，面對屬於自己的偉大時刻到來，還是會緊張，老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天在雙...

MLB／洋基迷扔酒瓶對嗆 守護者外野手怒批：地表最爛！

洋基今天在主場以5：4擊敗守護者隊賽後不平靜，洋基球迷扔啤酒瓶進場內，與守護者選手對嗆，外野手史卓（Myles Stra...

MLB／卡布瑞拉3000安500轟達陣 大聯盟第7人

美國職棒大聯盟底特律老虎隊名將卡布瑞拉今天成為3000安俱樂部第33名會員，也是大聯盟史上第7位達成3000安、500轟...

MLB／今日戰績表 本季首次交手道奇輕取教士

MLB今日戰績表 紅雀 4:2 紅人 白襪 1:4 守護者 洋基 vs. 老虎(延賽) 巨人 7:1 國民 釀酒人 2:4 費城人 紅襪 4:3 光芒 馬林魚 0:3 勇士 海盜 4:

MLB／前役投39顆破百英哩火球 紅人格林均速剩97英哩引疑慮

紅人隊本日對上紅雀隊，派出怪物火球新秀格林（Hunter Greene）先發，僅投3.1局被打出4支安打，送出4次保送以及3次三振、失3分，苦吞本季首敗，而招牌火球均速僅剩下97.2英哩，對比平均破百

MLB／「薪水小偷」艾爾斯伯瑞 傳與洋基合約糾紛已私下解決

已退役的外野手艾爾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）在2013年與洋基簽下7年1億5300萬美元的合約後，因長期受傷，至2018年後就無出賽紀錄，洋基高層因此認賠釋出，但因2600萬美元薪資鬧上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。