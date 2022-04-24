MLB／反方向攻擊之神 卡布雷拉完成3000安難掩緊張

就算是39歲的沙場老將，面對屬於自己的偉大時刻到來，還是會緊張，老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天在雙重賽第一場首局就敲安打，完成3000安里程碑，他自承：「我在第1個打席，幾乎感覺不到自己的雙腿。」

卡布雷拉帶著2999安迎接今天的雙重賽，球迷預期得到，今天見證紀錄誕生的機率極高，卡布雷拉沒讓球迷多等，第1個打席打右外野落地，這位以反方向攻擊著稱的強打，無意外以1支反方向安打，成為史上第33位3000安打者，3000安加500轟則是史上第7人。

隊友、教練、家人紛紛上前致意，曾在老虎同隊5年的洛磯游擊手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）也給了一個大擁抱，卡布雷拉賽後自承，自己緊張得不得了。

老虎教頭辛區也開起他的玩笑，「一個39歲、在大聯盟打滾20年的老將，在場上經歷過大風大浪，看到他緊張還挺好玩的，我想在他體內的兒時自己，知道這個紀錄有多意義重大。」

老虎總裁伊利奇（Christopher Ilitch）也發表聲明，恭賀卡布雷拉締造紀錄，「就像老虎球迷，我為見證Miggy的3000安、500轟里程碑感到驕傲，這些成就讓他置身MLB少數傳奇之中。」並在文中讚揚他是史上最偉大的老虎球星之一。

相比去年在多倫多轟出生涯第500轟，卡布雷拉的3000安在底特律敲出，讓他感覺更圓滿，「我想在我的家人面前、想在底特律完成紀錄，我很開心我能在這裡辦到，希望我還能在底特律敲出更多安打。」

面對洛磯敲出生涯第3000安，昔日隊友伊格列西亞斯也能在場見證，卡布雷拉透露，「我們聊了整季，我說我得等到他來老虎主場再打，這樣他才能看到我的3000安，他說如果他能看到3000安，一定會跑向一壘，當第一個擁抱我的人。」