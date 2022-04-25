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MLB／今日戰績表 克蕭先發5局失1分助道奇打敗教士

聯合新聞網 / 整理
克蕭先發5局失1分，助道奇打敗教士。 法新社
克蕭先發5局失1分，助道奇打敗教士。 法新社

MLB今日戰績表

紅襪 2:5 光芒

洛磯 6:2 老虎

守護者 2:10 洋基

馬林魚 5:4 勇士

巨人 12:3 國民

紅雀 1:4 紅人

白襪 4:6(10局) 雙城

藍鳥 7:8(10局) 太空人

海盜 4:3 小熊

金鶯 6:7 天使

遊騎兵 0:2 運動家

皇家 4：5 水手

道奇 10：2 教士

大都會 6：2 響尾蛇

釀酒人 1：0 費城人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:10 巨人 vs. 釀酒人

06:45 洛磯 vs. 費城人

07:07 紅襪 vs. 藍鳥

07:45 大都會 vs. 紅雀

08:05 太空人 vs. 遊騎兵

09:38 守護者 vs. 天使(愛爾達體育2台)

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

太空人

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