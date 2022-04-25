MLB／今日戰績表 克蕭先發5局失1分助道奇打敗教士
MLB今日戰績表
紅襪 2:5 光芒
洛磯 6:2 老虎
守護者 2:10 洋基
馬林魚 5:4 勇士
巨人 12:3 國民
紅雀 1:4 紅人
白襪 4:6(10局) 雙城
藍鳥 7:8(10局) 太空人
海盜 4:3 小熊
金鶯 6:7 天使
遊騎兵 0:2 運動家
皇家 4：5 水手
道奇 10：2 教士
大都會 6：2 響尾蛇
釀酒人 1：0 費城人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:10 巨人 vs. 釀酒人
06:45 洛磯 vs. 費城人
07:07 紅襪 vs. 藍鳥
07:45 大都會 vs. 紅雀
08:05 太空人 vs. 遊騎兵
09:38 守護者 vs. 天使(愛爾達體育2台)
09:40 道奇 vs. 響尾蛇
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