MLB／今日戰績表 克蕭先發5局失1分助道奇打敗教士

小熊在主場迎戰海盜的系列賽來到第3戰，小熊今（24日）火力全開，全隊共敲出23支安打，日籍強打鈴木誠也則是繳出猛打賞，賽後打擊率升至.372。小熊終場就以21：0打爆海盜，創下隊史自1901年以來最大分差完封勝紀錄。

2022-04-24 11:05