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MLB／今日戰績表 天使楚奧特雙響砲但球隊不敵金鶯

聯合新聞網 / 整理
天使楚奧特雙響砲，但球隊不敵金鶯。 路透
天使楚奧特雙響砲，但球隊不敵金鶯。 路透

MLB今日戰績表

守護者 4：5 洋基

巨人 5：2 國民

洛磯 0：13 老虎

洛磯 3：2 老虎(雙重戰)

海盜 0：21 小熊

白襪 2：9 雙城

釀酒人 5：3 費城人

遊騎兵 2：0 運動家

紅雀 5：0 紅人

藍鳥 3：2 太空人

紅襪 2：3(10局) 光芒

馬林魚 9：7 勇士

大都會 2：5 響尾蛇

道奇 2：3 教士

金鶯 5：4 天使

皇家 7：13 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 紅襪 vs. 光芒

01:10 洛磯 vs. 老虎

01:35 守護者 vs. 洋基

01:35 馬林魚 vs. 勇士

01:35 巨人 vs. 國民

01:40 紅雀 vs. 紅人

02:10 白襪 vs. 雙城

02:10 藍鳥 vs. 太空人

02:20 海盜 vs. 小熊

04:07 金鶯 vs. 天使

04:07 遊騎兵 vs. 運動家

04:10 皇家 vs. 水手

04:10 道奇 vs. 教士

04:10 大都會 vs. 響尾蛇

07:00 釀酒人 vs. 費城人(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人

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