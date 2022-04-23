MLB／今日戰績表 本季首次交手道奇輕取教士
MLB今日戰績表
紅雀 4:2 紅人
白襪 1:4 守護者
洋基 vs. 老虎(延賽)
巨人 7:1 國民
釀酒人 2:4 費城人
紅襪 4:3 光芒
馬林魚 0:3 勇士
海盜 4:2 小熊
白襪 1:2 雙城
藍鳥 4:3 太空人
金鶯 5:3 天使
遊騎兵 8:1 運動家
皇家 1:4 水手
道奇 6:1 教士
大都會 6:5 響尾蛇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 守護者 vs. 楊基
01:05 巨人 vs. 國民
01:10 洛磯 vs. 老虎
02:20 海盜 vs. 小熊
04:05 白襪 vs. 雙城
04:05 釀酒人 vs. 費城人
04:07 遊騎兵 vs. 運動家
04:10 紅雀 vs. 紅人
04:10 藍鳥 vs. 太空人
06:10 紅襪 vs. 光芒
06:40 洛磯 vs. 老虎(雙重戰)
07:20 馬林魚 vs. 勇士
08:10 大都會 vs. 響尾蛇
08:40 道奇 vs. 教士
09:07 金鶯 vs. 天使
09:10 皇家 vs. 水手
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