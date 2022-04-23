MLB／今日戰績表 本季首次交手道奇輕取教士

已退役的外野手艾爾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）在2013年與洋基簽下7年1億5300萬美元的合約後，因長期受傷，至2018年後就無出賽紀錄，洋基高層因此認賠釋出，但因2600萬美元薪資鬧上

2022-04-23 14:41