MLB／今日戰績表 本季首次交手道奇輕取教士

聯合新聞網 / 整理
道奇與教士本季首次交手，場外球迷一度先打起來爆發衝突，┬但場內的道奇還是以投打優勢輕取宿敵教士。 路透社
道奇與教士本季首次交手，場外球迷一度先打起來爆發衝突，┬但場內的道奇還是以投打優勢輕取宿敵教士。 路透社

MLB今日戰績表

紅雀 4:2 紅人

白襪 1:4 守護者

洋基 vs. 老虎(延賽)

巨人 7:1 國民

釀酒人 2:4 費城人

紅襪 4:3 光芒

馬林魚 0:3 勇士

海盜 4:2 小熊

白襪 1:2 雙城

藍鳥 4:3 太空人

金鶯 5:3 天使

遊騎兵 8:1 運動家

皇家 1:4 水手

道奇 6:1 教士

大都會 6:5 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 守護者 vs. 楊基

01:05 巨人 vs. 國民

01:10 洛磯 vs. 老虎

02:20 海盜 vs. 小熊

04:05 白襪 vs. 雙城

04:05 釀酒人 vs. 費城人

04:07 遊騎兵 vs. 運動家

04:10 紅雀 vs. 紅人

04:10 藍鳥 vs. 太空人

06:10 紅襪 vs. 光芒

06:40 洛磯 vs. 老虎(雙重戰)

07:20 馬林魚 vs. 勇士

08:10 大都會 vs. 響尾蛇

08:40 道奇 vs. 教士

09:07 金鶯 vs. 天使

09:10 皇家 vs. 水手

球隊戰績表

體育

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