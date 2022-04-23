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MLB／前役投39顆破百英哩火球 紅人格林均速剩97英哩引疑慮
紅人隊本日對上紅雀隊，派出怪物火球新秀格林（Hunter Greene）先發，僅投3.1局被打出4支安打，送出4次保送以及3次三振、失3分，苦吞本季首敗，而招牌火球均速僅剩下97.2英哩，對比平均破百英哩有不小落差，引發外界疑慮。
火球男格林本月11日對勇士大聯盟初登板技驚四座，當時均速達到99.7英哩，17日對上道奇速度更上一層樓，最快球速來到102英哩，均速為100.2英哩，更飆出39顆「破百英哩」火球。今天格林一上場依然火球連發，均速達到97.2英里，此數據已在聯盟前段班，但對比前兩場比賽，最快球速下滑4.8英哩（約7.7公里）、均速則下滑4.2英哩，控球也不理想，讓外界議論紛紛，擔心他是不是受傷了。
格林只投3.1局就退場，而紅雀隊靠著先發馬茲(Steven Matz)5局好投，加上高史密特(Paul Goldschmidt)猛打賞與2分打點，終場以4:1獲勝，紅人輸球後戰績持續探底為2勝12敗，還是全聯盟墊底。
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