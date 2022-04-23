聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／前役投39顆破百英哩火球 紅人格林均速剩97英哩引疑慮

聯合新聞網 / 綜合報導
紅人怪物火球新秀格林。 美聯社
紅人怪物火球新秀格林。 美聯社

紅人隊本日對上紅雀隊，派出怪物火球新秀格林（Hunter Greene）先發，僅投3.1局被打出4支安打，送出4次保送以及3次三振、失3分，苦吞本季首敗，而招牌火球均速僅剩下97.2英哩，對比平均破百英哩有不小落差，引發外界疑慮。

火球男格林本月11日對勇士大聯盟初登板技驚四座，當時均速達到99.7英哩，17日對上道奇速度更上一層樓，最快球速來到102英哩，均速為100.2英哩，更飆出39顆「破百英哩」火球。今天格林一上場依然火球連發，均速達到97.2英里，此數據已在聯盟前段班，但對比前兩場比賽，最快球速下滑4.8英哩（約7.7公里）、均速則下滑4.2英哩，控球也不理想，讓外界議論紛紛，擔心他是不是受傷了。

格林只投3.1局就退場，而紅雀隊靠著先發馬茲(Steven Matz)5局好投，加上高史密特(Paul Goldschmidt)猛打賞與2分打點，終場以4:1獲勝，紅人輸球後戰績持續探底為2勝12敗，還是全聯盟墊底。

相關新聞

MLB／前役投39顆破百英哩火球 紅人格林均速剩97英哩引疑慮

紅人隊本日對上紅雀隊，派出怪物火球新秀格林（Hunter Greene）先發，僅投3.1局被打出4支安打，送出4次保送以及3次三振、失3分，苦吞本季首敗，而招牌火球均速僅剩下97.2英哩，對比平均破百

MLB／「薪水小偷」艾爾斯伯瑞 傳與洋基合約糾紛已私下解決

已退役的外野手艾爾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）在2013年與洋基簽下7年1億5300萬美元的合約後，因長期受傷，至2018年後就無出賽紀錄，洋基高層因此認賠釋出，但因2600萬美元薪資鬧上

MLB／今日戰績表 本季首次交手道奇輕取教士

MLB今日戰績表 紅雀 4:2 紅人 白襪 1:4 守護者 洋基 vs. 老虎(延賽) 巨人 7:1 國民 釀酒人 2:4 費城人 紅襪 4:3 光芒 馬林魚 0:3 勇士 海盜 4:

MLB／ 守護者不敵洋基賈吉雙響 教頭仍讚重砲雷耶斯有復甦跡象

旅美職棒好手張育成因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而未隨隊作客紐約，所屬克里夫蘭守護者今天以1比4敗給洋基...

MiLB／黃暐傑3局8K展現三振功力 林凱威近3戰無失分

旅美舊金山巨人隊3A投手黃暐傑今天後援登板投3局飆8K、無失分，展現三振功力；亞利桑那響尾蛇隊2A投手林凱威後援登板投2...

MLB／洋基金恩後援3局連飆7K 創下隊史紀錄

洋基今日主場迎戰守護者，洋基投手金恩（Michael King）上場中繼3局，總共送出8次三振，期間更連續三振7名打者，創下洋基40年來隊史紀錄！在他強力後援以及賈吉(Aaron Judge)雙響下，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。