MLB／洋基金恩後援3局連飆7K 創下隊史紀錄

洋基今日主場迎戰守護者，洋基投手金恩（Michael King）上場中繼3局，總共送出8次三振，期間更連續三振7名打者，創下洋基40年來隊史紀錄！在他強力後援以及賈吉(Aaron Judge)雙響下，洋基以4：1拿下勝利。

洋基先發投手泰倫（Jameson Taillon）此戰5局丟1分好投退場，第六局換上金恩上場中繼，一上來先三振雷耶斯（Franmil Reyes），2出局後被羅薩里歐（Amed Rosario）打出安打，但三振布萊德利（Bobby Bradley）、讓守護者留下殘壘。

此後連續2局大展K功，連續三振面對的6名打者，更是將守護者對的「上壘機器」關（Steven Kwan）給K下場，短短中繼3局就飆出8次三振，其中包含了連續7K，最快球速來到97英里。他也成為1981年5月4日戴維斯（Ron Davis）後，隊史第一位能單場飆8K且無保送無失分的後援投手，並成功收下中繼點。

第九局交棒給終結者查普曼(Aroldis Chapman)，雖然開局就被敲出長打，仍穩穩地抓下3個出局數，拿到本季第4個救援成功。

金恩此戰投了本季最多的3局展現超強主宰力，本季出賽5場、防禦率僅0.84，雖然定位為為長中繼角色，但外界已有讓他調往輪值的聲音，不過不少洋基球迷到是希望他能頂替壓制力下滑的查普曼、改當終結者。