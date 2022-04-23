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MiLB／黃暐傑3局8K展現三振功力 林凱威近3戰無失分

中央社 / 台北23日電
旅美舊金山巨人隊3A投手黃暐傑今天後援登板投3局飆8K、無失分，展現三振功力。 中央社
旅美舊金山巨人隊3A投手黃暐傑今天後援登板投3局飆8K、無失分，展現三振功力。 中央社

旅美舊金山巨人隊3A投手黃暐傑今天後援登板投3局飆8K、無失分，展現三振功力；亞利桑那響尾蛇隊2A投手林凱威後援登板投2局無失分，而近3場出賽無失分，壓制力十足。

美國職業棒球小聯盟（MiLB）巨人3A交手洛杉磯道奇隊3A，巨人3A6局打完0比1落後，黃暐傑7局接替投球，2人出局後投出四壞保送、接著三振抓到第3個出局數無失分。

黃暐傑8局也投出1次保送，但3個出局數都靠三振抓到，9局投出保送、隊友守備失誤讓對手上到得點圈，依然展現三振能力、化解失分危機。

黃暐傑總計用55球投3局，沒被敲出安打，投出3次保送、飆出8次三振、無失分，賽後防禦率2.45，但巨人3A以0比1吞敗、黃暐傑無關勝敗。

響尾蛇2A對戰聖地牙哥教士隊2A，林凱威8局球隊7比10落後時登板，首局讓打者3上3下，9局續投，首名打者靠失誤上壘，但林凱威連抓3個出局數穩守無失分。

林凱威總計用22球投2局，沒被敲出安打、無四死球，投出1次三振，賽後防禦率1.50；響尾蛇8局追回1分，9局再追2分扳平比數，延長賽11局靠再見四壞保送，以11比10拿勝，林凱威無關勝敗。

林凱威 黃暐傑 巨人

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